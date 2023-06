« La mort n’est en aucun cas un karma », Emmanuelle Kéita réagit au décès de Bob Lee

L’influenceuse ivoirienne Emmanuelle Kéita a réagi avec courtoisie à l’annonce de la mort de l’activiste ivoirien Bob Lee. Contrairement à certaines personnes que Bob Lee a attaqué sans retenu, Emmanuelle Kéita trouve que le bloggeur ne mérite pas la mort.

Dimanche dernier, la mort a Bob Lee a été annoncée en grandes pompes sur les réseaux sociaux. Mais pendant que la mauvaise nouvelle n’était pas encore confirmée, Emmanuelle Kéita a saisi sa page Facebook pour réagir.

« On me fait savoir qu’il y’a un petit c0n qui m’a dénigré Sur des années consécutives qui se meurt? Il n’a surtout pas intérêt ! Il doit assister à mon ascension et je dois lui faire un petit câlin quand je serai de passage sur les USA », a indiqué l’ex de Peter 007.

Mieux, Emmanuelle Kéita a prié pour que cette mauvaise nouvelle reste à l’étape de rumeur. C’est d’ailleurs pourquoi, EK a invité ses fans à prier pour le rétablissement de Bob Lee. « Union de prière pour lui ! Je propose à quelques membres de m’accompagner au sanctuaire Marial pour une prière de 2 heures pour lui afin que Dieu lui redonne la santé ».

A en croire Emmanuelle Kéita, Dieu devrait lui redonner la santé car « la mort n’est en aucun cas un karma ». « On est avec toi Bob Lee », a-t-elle ajouté. Malheureusement, la mort de Bob Lee a été confirmée par sa femme Mireille mardi dernier dans un entretien accordé à Actu people.

