Kenya, Tanzanie et Ouganda : la CAN 2027 aura lieu du 19 juin au 17 juillet

La Confédération africaine de football (CAF) a rendu publique, le samedi 2 mai 2026, la fenêtre temporelle de la prochaine Coupe d’ Afrique des nations : la compétition se déroulera du 19 juin au 17 juillet 2027. Pour la première fois de son histoire, le tournoi sera co-organisé par trois pays d’ Afrique de l’Est — le Kenya , la Tanzanie et l’ Ouganda .

Le calendrier annoncé précise les dates de début et de clôture, mais la CAF indique qu’elle communiquera ultérieurement quels pays accueilleront la rencontre d’ouverture et la finale.

Ce communiqué intervient après des rumeurs, en février dernier, laissant entendre que la CAN 2027 pourrait être repoussée à 2028 en raison d’un retard présumé dans les préparatifs des pays hôtes. L’instance continentale avait alors démenti ces informations et, par la décision du 2 mai, confirme son intention de maintenir l’édition en 2027.

Lors d’une conférence tenue en Tanzanie, le président de la CAF, Patrice Motsepe, avait réaffirmé la volonté de l’institution d’installer la compétition en Afrique de l’Est et affiché sa confiance dans la réussite de l’organisation conjointe par ces trois nations. Du côté kényan, Nicholas Musonye, à la tête du comité d’organisation, avait estimé qu’un report aurait pu représenter un avantage pour le Kenya, où des scrutins nationaux sont programmés environ un mois après la fin du tournoi et soulèvent des inquiétudes liées au climat politique entourant ces échéances.

Un retour historique en Afrique de l’Est

Cette édition marquera le retour de la CAN en Afrique de l’Est après une longue absence : la dernière fois que la région avait accueilli la compétition remontait à l’édition de 1976 en Éthiopie. Le choix de trois pays pour organiser simultanément le tournoi illustre la volonté d’étendre la tenue de la Coupe à des zones du continent qui n’ont que peu ou pas bénéficié de cet événement majeur depuis des décennies.

La CAF promet de fournir, dans les prochaines semaines ou mois, des précisions sur la répartition des matches, les sites retenus et le calendrier détaillé des rencontres, tandis que les fédérations et comités d’organisation locaux vont devoir accélérer les préparatifs pour être prêts à accueillir la compétition en juin 2027.