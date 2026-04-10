Maroc : CAN-2025 — Patrice Motsepe (CAF) à Rabat pour apaiser les tensions

Patrice Motsepe s’est rendu ce jeudi à Rabat pour rencontrer Fouzi Lekjaa, le président de la Fédération royale marocaine de football, dans un climat électrique depuis la décision du jury d’appel de la CAF ayant retiré le titre au Sénégal lors de la dernière Coupe d’Afrique des nations. Le dossier a été porté devant le Tribunal arbitral du sport ; en attendant son issue, le président de la confédération multiplie les gestes destinés à calmer les esprits.

Dès son arrivée dans la capitale marocaine, Motsepe n’a pas esquivé le sujet. Il a admis qu’il y avait eu des manquements lors de la finale et annoncé qu’un réexamen des règles était à l’étude. Ces premiers constats ont été formulés au siège de la Fédération marocaine avant qu’il ne tienne, comme la veille à Dakar, une conférence de presse en compagnie de Fouzi Lekjaa et du secrétaire général par intérim de la CAF, Samson Adamu.

Le président de la CAF a également fait part d’une certaine lassitude face aux interrogations répétées sur l’affaire tout en soulignant, par ailleurs, la qualité de l’édition récente de la CAN. Il a mis en avant l’importance des relations entre les peuples marocain et sénégalais et a réaffirmé sa volonté de travailler de manière rapprochée pour favoriser l’essor du football, tant au Maroc que sur l’ensemble du continent.

Motsepe a insisté sur la nécessité d’apaiser les tensions et d’éviter les propos incendiaires, invitant les acteurs à privilégier les démarches constructives. Il a rappelé que le différend sera tranché par le Tribunal arbitral du sport et que la CAF attendra cette décision avant d’agir.

La CAF maintient la procédure en l’état

Du côté de l’administration de la CAF, le message est identique. Aucune mesure supplémentaire ne sera prise tant que le TAS n’aura pas rendu son verdict. Samson Adamu a souligné le respect de la procédure en cours et l’importance de laisser le processus se dérouler sans ingérence.

Au fil de ses déplacements à Dakar puis à Rabat, Patrice Motsepe a cherché à désamorcer les disputes et à réaffirmer l’engagement de la confédération envers le développement du football africain, en attendant la décision arbitrale qui devrait, selon ses propos, clore ce chapitre.