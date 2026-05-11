Kenya : Siruai, premier projet hybride éolien-stockage d’Afrique de l’Est

Le groupe d’infrastructure français Meridiam et le développeur kényan Craftskill Energy ont officiellement lancé le 10 mai 2026 le projet Siruai au Kenya , présenté comme le premier projet hybride d’ Afrique de l’Est associant 100 MW de capacité éolienne à un système de stockage par batteries de 50 MWh. L’investissement total dépasse 200 millions d’euros, selon un communiqué des deux partenaires. La mise en service est prévue dans les prochaines années, sans date précise annoncée lors du lancement.

Le projet est situé à proximité immédiate du parc éolien Kipeto, à environ 70 kilomètres au sud de Nairobi. Meridiam avait acquis Kipeto, 100 MW en service depuis juillet 2021, équipé de 60 turbines General Electric, lors du rachat de BTE Renewables à l’investisseur britannique Actis en juin 2023. Le projet Siruai était alors inclus dans la transaction en tant qu’actif en développement. Le lancement officiel de mai 2026 marque le passage à la phase active de développement du site.

Le Kenya dispose de l’un des mix électriques les plus décarbonés du continent africain. Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), la géothermie assurait en 2024 43 % de la production d’électricité kényane, l’hydroélectricité 28 % et l’éolien 14 %. La combinaison de sources variables et de sources de base géothermiques a placé la flexibilité du réseau au premier rang des priorités opérationnelles de Kenya Power and Lighting Company (KPLC), le distributeur public national.

Meridiam précise dans son communiqué que la configuration hybride de Siruai « apporte une solution concrète aux problèmes liés à l’intermittence, renforce la stabilité du réseau et améliore la qualité de service pour les particuliers et les entreprises ». La capacité de stockage de 50 MWh permettra d’absorber les variations de production éolienne et d’injecter de l’électricité sur le réseau dans les périodes de pointe ou de faible vent.

Meridiam, pivot de l’éolien en Afrique de l’Est

Craftskill Energy, fondée en 2008, avait développé à l’origine le projet Kipeto avec pour ambition de déployer des capacités renouvelables à grande échelle en Afrique. La société était le développeur initial de Kipeto avant la cession à BTE Renewables, puis à Meridiam. Leur nouvelle association pour Siruai recombine ainsi le réseau local de Craftskill et la capacité de financement de Meridiam, qui gère plus de 125 actifs pour un total de plus de 22 milliards de dollars répartis en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique.

Mathieu Peller, directeur général adjoint de Meridiam, avait déclaré lors de l’acquisition de BTE Renewables en 2023 que l’opération permettrait de « doubler la capacité totale de production renouvelable [du groupe] en Afrique pour la porter à plus de 500 MW ». Le projet Siruai constitue la matérialisation de cet engagement au Kenya, dont le programme d’investissement énergétique vise à étendre sa capacité installée pour répondre à une demande d’électricité en hausse de 8 à 10 % par an selon les projections gouvernementales.

La clôture financière du projet et ses modalités contractuelles avec KPLC n’avaient pas été précisées au moment du lancement du 10 mai 2026.