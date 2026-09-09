Kenya : les États-Unis soutiennent la transformation locale des minerais critiques

Les États-Unis ont annoncé mercredi 9 septembre à Nairobi leur soutien au développement d’une industrie locale de transformation des minerais critiques au Kenya , alors que le gouvernement kényan cherche à conserver davantage de valeur ajoutée sur son territoire et prépare l’attribution du gisement stratégique de Mrima Hill.

Frank Garcia, secrétaire d’État adjoint américain aux Affaires africaines, a présenté cette orientation lors de l’AmCham Business Summit 2026. Il a défendu un modèle dans lequel l’extraction s’accompagne d’activités de traitement et de transformation au Kenya. Le président William Ruto a, de son côté, mis en avant les emplois et les capacités industrielles que pourrait générer cette stratégie.

Selon Reuters, deux consortiums basés aux États-Unis figurent parmi six candidats en lice pour développer Mrima Hill, dans le comté côtier de Kwale. Le site est connu pour ses ressources en niobium et en terres rares, dont la valeur potentielle est estimée à plusieurs dizaines de milliards de dollars.

Le State Department for Mining du Kenya a classé le niobium et les terres rares parmi les minerais stratégiques et a placé Mrima Hill dans une procédure d’attribution par appel d’offres. Les termes officiels publiés au printemps prévoient d’abord l’octroi de droits de prospection, avant les étapes ultérieures d’autorisation et de développement.

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Une coopération minière encore à formaliser

L’annonce américaine s’inscrit dans la compétition internationale pour sécuriser l’accès aux minerais indispensables à l’aéronautique, aux technologies numériques, aux batteries et à d’autres industries de pointe. Washington cherche notamment à réduire sa dépendance à l’égard des chaînes d’approvisionnement dominées par la Chine et soutient déjà plusieurs projets miniers africains par l’intermédiaire de ses institutions de financement du développement.

Le Kenya et les États-Unis avaient indiqué en juin se rapprocher d’un accord plus large sur les minerais critiques, centré sur l’investissement et la transformation locale. L’annonce faite mercredi n’a toutefois pas apporté de calendrier pour la signature d’un tel accord.

Le sommet de l’American Chamber of Commerce Kenya se tient les 9 et 10 septembre à Nairobi et réunit responsables publics, entreprises et investisseurs autour du commerce et de l’investissement entre les États-Unis et l’Afrique de l’Est. Pour Mrima Hill, le processus devra encore passer par l’attribution des droits, l’exploration détaillée et les autorisations réglementaires avant toute exploitation à grande échelle.