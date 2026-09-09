Angola : ExxonMobil annonce une nouvelle découverte pétrolière offshore dans le bloc 15

L’Agence nationale angolaise du pétrole, du gaz et des biocombustibles (ANPG), ExxonMobil Angola et leurs partenaires ont annoncé mercredi 9 septembre 2026 une nouvelle découverte de pétrole au puits exploratoire Vicango Este-01, dans le bloc offshore 15, à environ 370 kilomètres au nord-ouest de Luanda.

Le puits a rencontré environ 25 mètres de grès de haute qualité contenant des hydrocarbures, avec une porosité annoncée de 22 %. Le forage a été réalisé dans une profondeur d’eau d’environ 940 mètres par le navire de forage Valaris DS-9.

Vicango Este-01 constitue la 20e découverte enregistrée dans le bloc 15 en trente ans, selon les partenaires. Plus de 2,7 milliards de barils de pétrole ont déjà été produits dans cette zone en eaux profondes, l’une des plus importantes de l’industrie pétrolière angolaise.

Pour Brian Unietis, président-directeur général d’ExxonMobil Angola, cette découverte confirme le potentiel encore disponible dans le bloc après plus de vingt-trois ans de production. Le groupe estime que de nouveaux succès exploratoires peuvent prolonger la valeur des infrastructures existantes et soutenir de futures opportunités de production.

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Le président du conseil d’administration de l’ANPG, Paulino Jerónimo, a relié cette nouvelle découverte aux ajustements apportés au cadre juridique et fiscal angolais. Il a notamment cité la prolongation de la licence du bloc 15 jusqu’en 2032 ainsi que les mesures autorisant l’exploration dans et autour des zones déjà en développement.

Un bloc historique de l’offshore angolais

Le bloc 15 est opéré par Esso Exploration Angola, filiale d’ExxonMobil, avec une participation de 36 %. Azule Angola Limited détient 24 %, Azule Angola BV 18 %, Equinor Angola Block 15 A.S. 12 % et Sonangol E&P 10 %. L’ANPG agit comme concessionnaire national.

La découverte s’inscrit dans la stratégie pétrolière de l’Angola, qui cherche à prolonger la durée de vie de ses grands actifs offshore et à attirer de nouveaux investissements dans l’exploration. Le gouvernement a engagé ces dernières années plusieurs réformes afin de ralentir le déclin naturel des champs matures et de soutenir la production nationale.

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La licence du bloc 15 a été prolongée jusqu’en 2032. Cette extension accompagne un programme d’exploration destiné à tirer parti des infrastructures déjà en service et à soutenir de nouvelles opportunités de production dans cette zone mature.