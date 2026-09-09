Change manuel au Bénin : l’agrément de J.A. & FILS retiré à sa demande

L’établissement J.A. & FILS n’est plus autorisé à exercer des activités de change manuel au Bénin. Un arrêté signé à Cotonou le 30 juillet 2026 par le ministre délégué chargé des Finances et de la Microfinance, Nicolas YENOUSSI, retire l’agrément dont disposait l’établissement et le radie de la liste des agréés de change manuel.

J.A. & FILS avait obtenu son agrément le 31 août 2012. Le nouvel arrêté met fin à cette autorisation et prévoit que le retrait prend effet à compter de sa date de signature, avec publication au Journal officiel.

La procédure a été engagée à la demande de l’établissement. Le texte vise une lettre du 6 mai 2026 par laquelle le directeur de J.A. & FILS a sollicité le retrait de l’agrément, puis une correspondance du 10 juin 2026 de la Direction nationale de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) relative à ce retrait.

L’arrêté ne prononce aucune sanction et rattache explicitement le retrait à la demande formulée par l’établissement. Sa conséquence pratique est immédiate : depuis le 30 juillet, J.A. & FILS ne peut plus proposer légalement des opérations de change manuel sur le territoire béninois sous l’agrément accordé en 2012.

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Une activité soumise à agrément

Le change manuel est encadré au niveau de l’Union économique et monétaire ouest-africaine. L’instruction n°07/07/2025/RFE de la BCEAO réserve cette activité aux personnes morales et la soumet à un agrément du ministre chargé des Finances, après avis conforme de la Banque centrale.

Ce cadre complète le règlement n°06/2024/CM/UEMOA du 20 décembre 2024 relatif aux relations financières extérieures des États membres de l’Union. Il fixe les règles applicables aux opérations de change et aux acteurs autorisés à les effectuer.

Le retrait de l’agrément de J.A. & FILS modifie ainsi la liste des opérateurs habilités au Bénin. L’établissement doit désormais cesser toute activité de change manuel relevant de l’autorisation retirée.