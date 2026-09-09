CEDEAO : l’ECO reste visé pour 2027, le Conseil de convergence accélère le processus

La Communauté économique des États de l’ Afrique de l’Ouest (CEDEAO) maintient l’objectif d’un lancement de sa monnaie unique, l’ ECO , en 2027. Réuni par visioconférence le 7 septembre, le Conseil de convergence a demandé à la Commission régionale de convoquer sans délai le groupe de travail présidentiel chargé d’accélérer les préparatifs.

La 14e session du Conseil a examiné l’état de la convergence macroéconomique des États membres et les conditions encore à remplir avant la mise en circulation de la monnaie commune. Selon la communication de la CEDEAO relayée mardi 8 septembre, les participants estiment que l’objectif de 2027 reste atteignable malgré les écarts persistants entre les économies de la région.

Les travaux se sont appuyés sur le rapport de la 68e réunion du Comité des gouverneurs des banques centrales de la CEDEAO, tenue le 4 septembre, elle-même précédée d’une réunion technique conjointe entre la Commission et l’Agence monétaire de l’Afrique de l’Ouest du 31 août au 2 septembre.

Le projet ECO vise à réduire les coûts de change, faciliter les échanges transfrontaliers et approfondir l’intégration économique en Afrique de l’Ouest. La monnaie doit toutefois être introduite progressivement, en fonction du respect des critères de convergence et de la préparation institutionnelle des pays participants.

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Des critères de convergence encore difficiles à remplir

Les données présentées cette semaine dans la Zone monétaire de l’Afrique de l’Ouest montrent que l’obstacle reste important. Au Liberia, le ministre des Finances Augustine Kpehe Ngafuan a indiqué que son pays avait respecté trois des quatre critères primaires en 2025 : déficit budgétaire, financement monétaire du déficit et réserves extérieures. L’inflation demeure le principal critère non satisfait.

À l’échelle de cette zone monétaire, qui regroupe plusieurs pays de la CEDEAO n’utilisant pas le franc CFA, aucun État n’a rempli l’ensemble des quatre critères primaires en 2025, selon les chiffres présentés lors de la réunion du 7 septembre. Le taux de conformité aux critères primaires est néanmoins passé de 41,7 % en 2024 à 45,8 % en 2025, tandis que celui des critères secondaires a atteint 91,7 %.

La CEDEAO poursuit en parallèle les chantiers techniques nécessaires à une future union monétaire. L’Agence monétaire de l’Afrique de l’Ouest travaille notamment sur le système régional de paiement et de règlement, destiné à renforcer l’interopérabilité des infrastructures financières entre les États membres.

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Le calendrier de 2027 a déjà été réaffirmé par les dirigeants de la CEDEAO, mais la nouvelle instruction du Conseil de convergence vise désormais à accélérer les décisions politiques et techniques restantes. La prochaine étape attendue est la réunion du groupe de travail présidentiel, que la Commission doit convoquer rapidement.