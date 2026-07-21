CEDEAO : le lancement de l’ECO confirmé pour 2027

La CEDEAO maintient le cap sur son projet de monnaie unique. Réunis en sommet à Freetown, en Sierra Leone, les chefs d’État et de gouvernement ont réaffirmé leur volonté de lancer l’ECO en 2027. Toutefois, seuls les pays remplissant les critères de convergence participeront à la première phase de sa mise en circulation.

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) poursuit son projet de création d’une monnaie unique. Réunis le 19 juillet 2026 à Freetown, en Sierra Leone, les chefs d’État et de gouvernement des douze pays membres ont réaffirmé leur « ferme engagement » en faveur du lancement de l’ECO en 2027.

Selon le communiqué final du sommet, l’ECO est présenté comme « un instrument essentiel pour approfondir l’intégration économique régionale et promouvoir une croissance durable, résiliente et inclusive » au sein de l’espace communautaire.

La Conférence a toutefois retenu une approche progressive. Le lancement de la monnaie unique débutera avec les États qui remplissent les critères de convergence économique fixés par la CEDEAO et qui sont prêts à intégrer le mécanisme. Les pays qui ne satisfont pas encore à ces exigences bénéficieront d’un accompagnement afin de rejoindre le projet à une étape ultérieure.

Des consultations toujours en cours

Pour préparer l’introduction de l’ECO, la CEDEAO indique que « des consultations de haut niveau » se poursuivent avec les gouverneurs des banques centrales des États membres. Ces échanges visent à trouver un consensus sur les questions techniques et institutionnelles qui restent à régler avant l’échéance de 2027.

Les dirigeants ouest-africains se sont également félicités de l’enregistrement de la marque « ECO » auprès de l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI). Ils ont demandé à la Commission de la CEDEAO d’engager les démarches nécessaires pour protéger cette dénomination auprès d’autres organismes régionaux et internationaux compétents.

La Guinée rejoint la Task Force

Le sommet a aussi approuvé la demande de la Guinée d’intégrer la Task Force présidentielle chargée du programme de la monnaie unique. La Commission de la CEDEAO a été instruite d’organiser une réunion de cette instance avant le sommet ordinaire de décembre 2026, en collaboration avec le président de la Côte d’Ivoire, seul membre encore en fonction de cette Task Force.

Par ailleurs, la Commission et l’Agence monétaire de l’Afrique de l’Ouest (AMAO) devront intensifier les discussions avec les banques centrales afin de soumettre des propositions consensuelles sur les questions encore en suspens.

Le projet de monnaie unique est désormais porté par les douze États membres de la CEDEAO, après le retrait officiel du Burkina Faso, du Mali et du Niger en janvier 2025. Malgré cette nouvelle configuration, l’organisation régionale affirme sa volonté de poursuivre la mise en œuvre de l’ECO, qu’elle considère comme une étape majeure de l’intégration économique ouest-africaine.