Côte d’Ivoire : le nouveau système de traçabilité ralentit les achats de cacao

Les achats de cacao ralentissent dans plusieurs zones de production en Côte d’Ivoire depuis l’entrée en vigueur, le 1er septembre 2026, du nouveau Système national de traçabilité (SNT). Des négociants, coopératives et agents d’achat signalent des difficultés à utiliser les outils numériques exigés pour enregistrer les transactions au début de la campagne 2026-2027.

Le dispositif rend obligatoire la carte électronique du producteur pour les opérations d’achat et de vente de café et de cacao. Le Conseil du Café-Cacao présente ce système comme un moyen de suivre les fèves depuis la parcelle jusqu’à l’exportation, de sécuriser les transactions et de démontrer l’origine des produits destinés notamment au marché européen.

Selon Reuters, plusieurs acteurs de terrain disent ne pas encore maîtriser les nouveaux outils de paiement et de traçabilité. Certains acheteurs affirment également ne pas avoir reçu l’ensemble des terminaux, sacs et scellés nécessaires, ce qui allonge les délais de collecte et de livraison dans les zones rurales.

Le Conseil du Café-Cacao assure avoir achevé la mise en place des terminaux de paiement et poursuivre la distribution du matériel en fonction des volumes d’achat de la campagne précédente. Le régulateur indique avoir acquis 20 000 nouveaux terminaux. Son directeur général, Yves Brahima Koné, reconnaît des difficultés de démarrage mais estime que le rythme des achats devrait s’améliorer progressivement.

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La question est stratégique pour la filière ivoirienne, dont une large part des exportations est destinée à l’Europe. Reuters estime qu’environ 70 % du cacao du pays est expédié vers ce marché. Des exportateurs redoutent que les lenteurs actuelles n’entraînent des retards d’approvisionnement en octobre et novembre si l’appropriation du système ne s’accélère pas.

La réforme avait été annoncée plusieurs mois avant l’ouverture de la campagne. Le Conseil du Café-Cacao avait fixé au 1er septembre l’obligation de la carte du producteur, après des opérations de recensement, de géolocalisation des plantations et de sensibilisation. Elle s’ajoute aux règles de commercialisation de la campagne, au cours de laquelle le prix minimum garanti au producteur reste fixé à 1 200 francs CFA le kilogramme.

Le SNT doit aussi préparer la Côte d’Ivoire au règlement européen contre la déforestation. La Commission européenne précise que les obligations principales du règlement s’appliqueront à partir du 30 décembre 2026 aux grands et moyens opérateurs, puis du 30 juin 2027 aux autres micro et petites entreprises. Le cacao fait partie des matières premières couvertes.