Côte d’Ivoire : début de la campagne de cacao, la carte du producteur devient obligatoire

La grande campagne de commercialisation du cacao ivoirien pour la saison 2026-2027 s’ouvre ce mardi 1er septembre 2026, avec l’annonce attendue du nouveau prix bord champ du kilogramme de fèves, selon le Conseil du café-cacao (CCC). Cette ouverture coïncide avec l’entrée en vigueur du système national de traçabilité (SNT), qui rend désormais obligatoire la carte du producteur pour toute transaction commerciale de cacao et de café en Côte d’Ivoire, premier producteur mondial de cacao.

Dotée d’une puce, cette carte doit permettre de sécuriser les paiements, garantir le respect du prix bord champ minimum garanti et donner accès à la Couverture maladie universelle (CMU) prise en charge par l’État, selon le CCC.

Elle s’inscrit dans le cadre du système national de traçabilité, dont l’objectif est d’assurer le suivi du produit depuis la parcelle de production jusqu’aux marchés d’exportation. Le régulateur de la filière entend ainsi se conformer au règlement de l’Union européenne sur les produits associés à la déforestation, qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2027.

Plus d’un million de producteurs ont été recensés à ce jour et environ 900 000 cartes distribuées, selon des chiffres communiqués par le CCC en juin 2026.

Des inquiétudes persistent chez certains producteurs

Sur le terrain, la mesure suscite autant d’adhésion que d’inquiétudes. « Lorsque nous sommes payés par les coopératives, nous devons parfois rentrer avec de fortes sommes en espèces. Certains producteurs sont parfois victimes d’agressions et se font arracher leur argent », témoigne auprès de RFI un planteur installé à Tiassalé, dans le sud du pays.

D’autres responsables de la filière redoutent que tous les producteurs ne soient pas encore équipés. « Certains producteurs n’ont pas encore reçu leur carte », relève un responsable d’une organisation de producteurs cité par RFI, qui appelle à une mise en œuvre progressive du dispositif pour éviter les blocages.