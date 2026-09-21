Le Gabon veut lever 1 144 milliards FCFA à l’étranger, l’investissement recule

Le Gabon prévoit de lever 1 144,1 milliards de FCFA, soit environ 2,01 milliards de dollars, sur les marchés financiers internationaux en 2027. Dans le même projet de budget, les charges financières de la dette passeraient de 487,6 à 667,3 milliards de FCFA, tandis que les dépenses d’investissement reculeraient de 1 169,1 à 1 058,4 milliards de FCFA.

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Le projet de loi de finances, adopté en Conseil des ministres le 18 septembre à Port-Gentil, fixe les ressources et les dépenses de l’État à 6 223,1 milliards de FCFA. L’enveloppe progresse de 727,9 milliards par rapport à la loi de finances rectificative 2026, mais les recettes de l’État n’augmenteraient que de 48,3 milliards, à 3 291,7 milliards de FCFA.

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L’essentiel de la hausse proviendrait des ressources de trésorerie et de financement, attendues à 2 931,4 milliards de FCFA contre 2 251,8 milliards en 2026. Le montage prévoit 600 milliards d’appuis budgétaires, 287,3 milliards de prêts-projets, 300 milliards de dette bancaire, 600 milliards à mobiliser sur le marché sous-régional ou intérieur et 1 144,1 milliards sur le marché international.

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La facture de la dette augmenterait également. Les charges financières progresseraient de 179,7 milliards de FCFA, soit près de 37 %. Le projet prévoit en outre 1 879,5 milliards de FCFA pour l’amortissement de la dette et 142,9 milliards pour l’apurement des arriérés.

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Le gouvernement construit ce cadrage sur une croissance de 4,5 % en 2027, contre 4 % en 2026. Il anticipe une hausse de 4,1 % de la production pétrolière à 11,30 millions de tonnes, malgré un prix moyen du brut gabonais ramené de 80 à 70 dollars le baril. La production de manganèse est attendue en hausse de 8,6 %, tandis que le démarrage du minerai de fer est projeté à 1,5 million de tonnes.

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Les dépenses d’investissement prévues à 1 058,4 milliards de FCFA comprennent 287,3 milliards de financements extérieurs. Le projet de loi de finances doit désormais être soumis au Parlement pour examen avant l’exercice 2027.