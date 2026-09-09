Porsche sort de Bugatti Rimac et encaisse environ 1 milliard d’euros

Porsche a finalisé mercredi 9 septembre la vente de ses participations dans Bugatti Rimac et Rimac Group à un consortium emmené par HOF Capital. L’opération, annoncée au printemps, rapporte environ un milliard d’euros au constructeur allemand et marque sa sortie complète de l’écosystème Rimac.

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STUTTGART/ZAGREB, 9 septembre 2026 — Le constructeur de voitures de sport Porsche a achevé la cession de ses 45 % dans Bugatti Rimac ainsi que de sa participation d’environ 21 % dans Rimac Group, après l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires. Les titres sont transférés à un consortium dirigé par le fonds américain HOF Capital, dont BlueFive Capital est le principal investisseur.

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La transaction doit générer environ 1 milliard d’euros de liquidités pour Porsche, selon les informations communiquées mercredi. Le groupe allemand prévoit d’affecter 250 millions d’euros de ce montant au financement de ses engagements de retraite.

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Cette rentrée de trésorerie conduit Porsche à relever sa prévision de marge de flux de trésorerie net pour son activité automobile en 2026. Le constructeur vise désormais une fourchette de 5,5 % à 7,5 %, contre 3 % à 5 % auparavant.

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La cession intervient alors que Porsche cherche à recentrer ses ressources sur son cœur de métier, dans un contexte marqué par une demande plus faible en Chine et une transition vers l’électrique plus lente que prévu dans une industrie automobile européenne sous pression.

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Une séparation préparée depuis avril

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Porsche et Rimac Group avaient annoncé le 24 avril 2026 la vente des participations du constructeur allemand. L’accord restait alors soumis aux autorisations réglementaires et aux conditions habituelles de clôture. La finalisation annoncée ce mercredi met donc un terme à la présence capitalistique directe de Porsche dans les deux sociétés.

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Bugatti Rimac avait été créée en 2021 comme coentreprise entre Porsche et Rimac Group pour accueillir la marque Bugatti. Rimac Group détenait 55 % de la société, contre 45 % pour Porsche. Après l’opération, Rimac Group conserve sa participation majoritaire de 55 %, tandis que le bloc précédemment détenu par Porsche passe au consortium mené par HOF Capital.

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Dans Rimac Group lui-même, Porsche détenait un peu plus de 20 % du capital. Cette participation est également cédée dans le cadre de la même opération, conformément à l’accord annoncé en avril.

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Porsche veut renforcer sa trésorerie

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Pour Porsche, la vente intervient dans une période de réajustement stratégique. Le constructeur cherche à protéger ses marges et sa génération de trésorerie après plusieurs trimestres difficiles, notamment sur le marché chinois, tout en recalibrant ses investissements dans l’électrique.

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La transaction permet aussi à Rimac de poursuivre le développement de ses activités avec de nouveaux investisseurs. Le groupe croate reste l’actionnaire majoritaire de Bugatti Rimac, tandis que le consortium HOF Capital rejoint la structure aux côtés de Mate Rimac et des autres investisseurs.

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Fondé en Croatie, Rimac s’est imposé dans l’industrie des hypercars électriques et des technologies automobiles de haute performance. Bugatti Rimac regroupe pour sa part l’une des marques les plus emblématiques du luxe automobile et l’expertise technologique développée par Rimac.