Ghana : la croissance atteint 6 % au deuxième trimestre 2026

L’économie du Ghana a progressé de 6,0 % sur un an au deuxième trimestre 2026, selon les données officielles présentées mercredi 9 septembre à Accra. La croissance a été principalement portée par l’information, la communication et les technologies, dont l’activité a bondi de 30,9 %.

Le rythme reste soutenu, même s’il est inférieur aux 6,6 % enregistrés au deuxième trimestre 2025. Au premier trimestre 2026, le produit intérieur brut avait augmenté de 6,4 %, selon le Ghana Statistical Service.

Le secteur de l’information, de la communication et des technologies a représenté 41,5 % de la croissance totale du trimestre. Le statisticien du gouvernement, Alhassan Iddrisu, a indiqué que cette activité affiche une progression à deux chiffres chaque trimestre depuis trois ans.

Dans le détail, les services ont progressé de 8,0 % et fourni 57,6 % de la croissance globale. L’industrie a avancé de 4,3 %, tandis que l’agriculture a augmenté de 3,9 %, montrant une expansion moins homogène entre les grandes branches de l’économie.

Publicité

La production de pétrole et de gaz a augmenté de 21,4 % sur la période, contribuant au redressement industriel. À l’inverse, l’activité de la pêche s’est contractée de 24,7 %, selon les données présentées par le Ghana Statistical Service.

Sur l’ensemble du premier semestre 2026, la croissance atteint 6,2 %. Le PIB hors pétrole a progressé de 5,4 % au deuxième trimestre et de 5,9 % sur les six premiers mois de l’année.

Le ralentissement de l’inflation accompagne cette expansion : la hausse des prix à la consommation s’établissait à 5,0 % sur un an en août, contre 54,1 % en décembre 2022 au plus fort de la crise de la dette. En juillet, le Fonds monétaire international avait achevé la dernière revue du programme de soutien de 3 milliards de dollars accordé au Ghana.