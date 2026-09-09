Kenya : William Ruto promulgue quatre lois sur les finances publiques, l’aviation et la population

NAIROBI, 9 septembre 2026 — Le président kényan William Ruto a signé mardi 8 septembre à State House quatre projets de loi devenus lois, couvrant la gestion des finances publiques, les redevances payées par les passagers aériens, la planification démographique et l’administration des trusts.

Le paquet comprend le Public Finance Management Amendment Bill 2025, l’Air Passenger Service Charge Amendment Bill, le Kenya National Council for Population and Development Bill et le Trust Administration Bill. Selon la Kenya Broadcasting Corporation (KBC), les textes doivent renforcer la responsabilité dans l’utilisation des ressources publiques et moderniser plusieurs cadres juridiques.

La réforme des finances publiques prévoit notamment un meilleur suivi des recommandations de l’Auditor-General et du Controller of Budget, ainsi qu’un encadrement plus précis de certaines allocations versées aux gouvernements des comtés. Elle resserre aussi les règles de reddition des comptes pour les entités publiques.

Le texte sur les redevances aéroportuaires modifie, lui, la manière dont les recettes prélevées sur les passagers sont administrées et réparties. Le Parlement kényan avait indiqué lors de son adoption que l’objectif était d’orienter plus directement ces ressources vers la sécurité aérienne, les infrastructures concernées et la promotion du tourisme.

Publicité

Un nouveau socle légal pour la politique démographique

La loi sur la population transforme le Kenya National Council for Population and Development en organisme statutaire. D’après la Kenya News Agency, le Conseil devient le point focal national pour les questions de population et de développement, avec des missions de recherche, de coordination des politiques et de conseil aux gouvernements national et locaux.

L’institution devra notamment analyser les tendances démographiques, coordonner les programmes de population et intégrer ces données aux politiques de développement. Les autorités présentent cette évolution comme un moyen de renforcer la planification fondée sur les données et d’aligner le pays sur les pratiques régionales et internationales.

Le quatrième texte modernise enfin l’administration des trusts, en regroupant et actualisant un cadre juridique ancien. Pour le gouvernement, l’ensemble de ces lois doit améliorer la gouvernance, la transparence et l’efficacité administrative dans plusieurs secteurs clés.