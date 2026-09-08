Suède : jusqu’à 350 000 couronnes pour inciter certains immigrés au départ volontaire

La Suède verse depuis janvier 2026 une aide pouvant atteindre 350 000 couronnes suédoises, environ 37 000 dollars, à certains immigrés titulaires d’un permis de séjour qui choisissent de quitter durablement le pays, une mesure devenue un thème de campagne à l’approche des élections législatives du 13 septembre.

Le dispositif concerne notamment des personnes ayant obtenu un permis pour des motifs de protection avant le 12 septembre 2024. Pour un couple, l’aide peut atteindre 500 000 couronnes et le plafond est fixé à 600 000 couronnes par foyer, selon l’Agence suédoise des migrations.

Le gouvernement d’Ulf Kristersson avait fortement relevé cette aide au 1er janvier, en expliquant vouloir faciliter le retour de personnes qui ne souhaitent plus rester en Suède. L’exécutif a parallèlement renforcé les contrôles afin de limiter les fraudes et les paiements indus.

Selon Reuters, 171 personnes avaient accepté cette aide depuis le début de l’année. Le sujet est particulièrement défendu par les Démocrates de Suède, parti nationaliste qui soutient la coalition gouvernementale et veut aller plus loin dans la politique dite de « remigration ».

Un dispositif très encadré

L’aide n’est pas ouverte à tous les étrangers vivant en Suède. Elle vise des catégories précises de résidents bénéficiant ou ayant bénéficié d’une protection, ainsi que certains membres de leur famille. Les citoyens suédois n’y ont pas droit, pas plus que les personnes qui souhaitent s’installer dans un autre pays de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou en Suisse.

Les personnes venues d’Ukraine sous le régime européen de protection temporaire accordée aux réfugiés ukrainiens sont également exclues de ce mécanisme. L’Agence suédoise des migrations précise en outre que les demandeurs ne doivent pas avoir déjà reçu une aide similaire et qu’ils doivent être en mesure de prouver qu’ils seront admis dans le pays où ils comptent s’installer.

Le versement n’est pas intégralement effectué avant le départ. Une première tranche de 20 % est payée en Suède, puis les montants restants sont débloqués après le départ et, pour la dernière partie, après quinze mois passés à l’étranger.

La migration au cœur de la campagne

La réforme intervient dans un contexte de durcissement continu de la politique migratoire suédoise. Le gouvernement a notamment resserré les conditions de résidence et introduit cette année des tests de citoyenneté, tandis que les arrivées de demandeurs d’asile ont fortement diminué par rapport au pic de 2015.

À quelques jours du scrutin, la question divise nettement les partis. Les Démocrates de Suède défendent l’aide comme un outil de réduction durable de l’immigration, tandis que des opposants estiment qu’elle produit peu de départs et contribue surtout à polariser le débat public.

La mesure dispose d’un budget public de 1,3 milliard de couronnes. Son efficacité réelle devrait toutefois continuer d’être mesurée au regard du nombre de bénéficiaires, encore limité en comparaison de la population étrangère installée dans le pays.