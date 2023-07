« Il est mort, je l’ai enterré le jour de mon anniversaire », Maeva Ghennam en pleurs

- Publicité-

Dans une vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux, Maeva Ghennam a fait de terribles confidences sur son plus grand amour. Il s’appelle Iskander est est décédé le jour qu’elle bouclait ses 16 ans.

Maeva Ghennam est très affectée par le décès de son premier amour. Connue pour ses sorties dans les Marseillais, Maeva Ghennam ne cache rien à ses fans. Récemment, la jeune femme a fait de tristes révélations dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux où elle se confiait sur le deuil difficile de son premier amour dans un épisode de « C’est la famille« .

Maeva Ghennam a révélé en pleurs que son ex Iskander avait 17 ans lorsqu’il fut assassiné en 2013 alors qu’il était à bord de sa voiture. Ce jour là, se rappelle-elle, une moto est arrivée à sa hauteur et le conducteur a ouvert le feu.

- Publicité-

D’après l’influenceuse, 23 balles ont transpercé le corps de son plus grand amour. « Mon premier amour, je l’ai rencontré quand j’avais 14 ans. On a fait un an ensemble. C’était l’amour inconditionnel et je pense que c’est l’homme que j’ai le plus aimé de toute ma vie. Il est mort le 9 mai 2013 et je l’ai enterré le jour de mon anniversaire, le 14 mai 2013. Ça a été la période la plus sombre et la plus triste de ma vie ».

En pleurs, Maeva Ghennam soutient qu’elle n’a jamais pu faire faire le deuil de son ex. Ce qui, dit-elle, explique ses relations aussi chaotiques.

Articles similaires