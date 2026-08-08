Guinée : Nimba Mining signe sa convention pour reprendre l’exploitation de la mine de bauxite de GAC

La Guinée a signé la convention minière de Nimba Mining Company, créée après le retrait de la concession de bauxite de GAC, filiale d’Emirates Global Aluminium, dans la région de Boké. Le texte doit encore être ratifié par le Parlement avant sa publication officielle.

L’accord, annoncé lundi 3 août 2026 par la présidence guinéenne, ouvre une nouvelle étape pour le projet public destiné à reprendre l’exploitation du site et à construire une raffinerie d’alumine. Nimba Mining Company avait été créée en août 2025, après la décision des autorités de retirer la concession à GAC.

La société émirienne bénéficiait d’exonérations fiscales en contrepartie, notamment, de l’engagement de construire une raffinerie. Selon les autorités guinéennes, cette infrastructure n’a pas été réalisée, ce qui a contribué au retrait de la concession.

La nouvelle convention prévoit également la construction d’une raffinerie, mais sans reconduire les exemptions accordées à GAC. Patrice L’Huillier, directeur général de Nimba Mining Company, affirme que le projet doit désormais s’inscrire dans le cadre du code minier guinéen, notamment en ce qui concerne les taxes d’extraction et les taxes à l’exportation.

Une étude de faisabilité attendue à partir de 2028

Nimba Mining doit d’abord sélectionner un bureau d’ingénierie chargé de réaliser les études de faisabilité de la future usine. Le choix est prévu d’ici à la fin de l’année 2026, tandis que les travaux d’étude devraient durer environ 18 mois, jusqu’à la mi-2028.

La construction de la raffinerie ne pourra commencer qu’à l’issue de cette phase. Le calendrier définitif du chantier, sa capacité et son coût n’ont pas encore été communiqués.

Sur le volet commercial, Nimba Mining Company a conclu un accord avec Glencore. Le négociant anglo-suisse doit avancer 350 millions de dollars, un financement adossé à la production future de bauxite de la société guinéenne. Il s’agit d’une avance liée aux ventes à venir, et non d’une annonce d’investissement direct de ce montant dans la raffinerie.

La société publique entend également élargir ses activités au-delà de la bauxite. Elle prévoit de lancer prochainement l’exploration de gisements aurifères dans la région de Siguiri, dans le nord-est de la Guinée, avec le groupe australien Resolute Mining.

La convention minière n’est toutefois pas encore pleinement entrée en vigueur. Sa ratification par le Parlement reste nécessaire avant sa publication et la mise en œuvre complète des dispositions prévues.