À Cotonou, la Zone E du CMMC veut renforcer la coopération maritime dans le Golfe de Guinée

Le Centre maritime multinational de coordination (CMMC) de la Zone E a réuni, les 22 et 23 juillet 2026 à Cotonou, des responsables militaires, des experts et des représentants institutionnels autour de la gouvernance maritime et de la coordination sécuritaire. Le séminaire a rassemblé les pays de la Zone E — le Bénin, le Togo, le Nigeria et le Niger — ainsi que des représentants de la CEDEAO.

Les échanges ont porté sur l’actualisation de la stratégie conjointe, la mutualisation des moyens opérationnels et le renforcement de l’architecture régionale de sûreté maritime. Des officiers des marines nationales, des experts gouvernementaux, des autorités policières et des représentants d’organisations régionales ont pris part aux travaux.

Placée sous la direction du capitaine Abdulraheem Tunde Olaniyan, la rencontre visait à évaluer les mécanismes de coopération existants et à identifier des pistes pour améliorer la coordination entre les États concernés. Les participants ont également examiné les moyens de consolider la gouvernance maritime dans une zone où la sécurité des espaces maritimes reste liée aux activités économiques et aux échanges commerciaux.

Une structure créée pour mutualiser les moyens

Inauguré en mars 2015, le CMMC de la Zone E a pour mandat de favoriser la mise en commun des capacités des États membres, de soutenir la coopération maritime et de faciliter la conduite d’opérations conjointes. Le centre couvre les quatre pays qui composent cette zone de coopération au sein du dispositif régional de sécurité maritime.

Le capitaine Olaniyan a réaffirmé l’engagement du centre à poursuivre sa mission en faveur d’une meilleure gouvernance maritime et d’une collaboration accrue entre les administrations concernées.

Représentant le résident de la Commission de la CEDEAO au Bénin, Josaphat Lafia a souligné l’importance de ces enjeux à l’échelle régionale et internationale. « Ces deux jours nous ont permis de questionner nos pratiques, d’évaluer notre collaboration et notre coopération pour la sécurisation du Golfe de Guinée, et d’identifier les pistes d’amélioration et de renforcement de nos capacités », a-t-il déclaré.

Selon lui, la mutualisation des efforts demeure nécessaire pour améliorer la sécurité dans le Golfe de Guinée. Cette approche suppose notamment un partage plus efficace de l’information et une coordination renforcée entre les forces et les administrations compétentes.

La gouvernance maritime au cœur des travaux

Le capitaine de frégate Bernard Goussanou, directeur adjoint du CMMC Zone E, a expliqué que le séminaire régional avait été privilégié cette année à la place d’une opération conjointe. L’objectif était de consacrer davantage de temps au renforcement des capacités en matière de gouvernance maritime et à l’amélioration des stratégies de coordination.

Il a également insisté sur la position stratégique de la Zone E dans le Golfe de Guinée. La protection de cet espace commun concerne à la fois la sécurité des États riverains, la continuité des activités maritimes et la préservation des conditions nécessaires au développement économique régional.

Les travaux ont par ailleurs intégré les enjeux liés à la gestion des ressources halieutiques. Bernard Akitikpa, spécialiste de la pêche et de l’aquaculture à la Direction générale des pêches, a présenté une communication consacrée à la gestion des pêcheries en Afrique de l’Ouest, avec un accent particulier sur le Bénin.

Son intervention a porté sur les mesures nécessaires à la préservation des ressources halieutiques et à la durabilité des activités de pêche. Il a appelé à une implication accrue des participants dans la surveillance des espaces de pêche et dans la lutte contre la pêche illégale.