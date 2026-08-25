Guinée : la démolition de la Maison centrale de Conakry a commencé

La démolition de la Maison centrale de Coronthie, à Kaloum, a commencé le 22 août à Conakry, après le transfèrement d’une partie des détenus vers d’autres établissements pénitentiaires. Construite en 1933 pendant la période coloniale, la prison occupait une place centrale dans le paysage carcéral guinéen.

Le coup d’envoi du chantier a été donné par le ministre de l’Urbanisme, Mohamed Lamine Sy Savané. Selon le ministre, le terrain libéré doit accueillir des logements et des infrastructures de services dans le cadre de la réorganisation urbaine de la capitale.

Avant le démarrage des travaux, des détenus avaient été transférés vers Coyah et d’autres prisons, alors que les autorités préparent une nouvelle répartition des capacités carcérales. Cette réorganisation accompagne la fermeture progressive du site de Coronthie.

À Dubréka, le futur centre pénitentiaire de Yorokoguiyah est présenté comme un établissement de 3 000 places destiné à absorber une part importante de la population carcérale déplacée.