Bénin : actes de naissance gratuits aux moins de 14 ans non enregistrés à l’ANIP

Du 16 au 30 septembre 2026, les enfants de moins de 14 ans qui n’ont jamais obtenu d’acte de naissance auprès de l’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP) peuvent en bénéficier gratuitement. L’opération, annoncée à Parakou lors de la Journée internationale de l’identité, est menée avec l’appui de l’UNICEF.

La mesure vise à rapprocher les services d’état civil des enfants encore privés de document d’identité. Le Gouvernement rappelle que le décret n°2025-679 du 29 octobre 2025 permet, sous certaines conditions, l’enregistrement dérogatoire des naissances des enfants âgés de 13 ans au plus, notamment sur réquisition du procureur de la République et sur témoignage.

Ce dispositif complète la réforme du guichet unique de déclaration des naissances. Dans les dix formations sanitaires pilotes, le taux d’enregistrement des naissances déclarées est passé d’environ 22 % en 2025 à plus de 76 % six mois après le lancement du dispositif, selon l’UNICEF et l’ANIP.

Sur 17 071 enfants déclarés dans ces structures, plus de 13 000 ont été effectivement enregistrés. Le dispositif permet d’attribuer un numéro personnel d’identification et de rendre l’acte de naissance accessible en ligne ou auprès des communes.

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L’ANIP prévoit également d’étendre progressivement les guichets uniques au reste du pays et d’habiliter les chefs d’arrondissement avant la fin de 2026 pour les naissances survenues hors des formations sanitaires. L’objectif affiché par les autorités et leurs partenaires est que chaque enfant dispose d’une identité légale d’ici 2028.

La campagne de délivrance gratuite en cours concerne les enfants de moins de 14 ans n’ayant encore jamais obtenu d’acte de naissance auprès de l’ANIP et prend fin le 30 septembre 2026.