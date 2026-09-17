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Nigeria : 3 958 retraités reçoivent 18,96 milliards de nairas d’arriérés

Le Pension Transitional Arrangement Directorate (PTAD) a achevé jeudi 17 septembre le paiement de 18,958 milliards de nairas d’arriérés à 3 958 retraités de l’ancienne Power Holding Company of Nigeria (PHCN). Le règlement concerne les droits issus du calcul rétroactif des pensions.

Parfait Nougbotin
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Nigeria : 3 958 retraités reçoivent 18,96 milliards de nairas d’arriérés
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Le dernier versement atteint 9,476 milliards de nairas et représente les 50 % restant dus. Il fait suite à un premier paiement de 9,482 milliards de nairas effectué en juin 2026 au même groupe de bénéficiaires, portant le total à 18 958 199 952,27 nairas.

Les 3 958 bénéficiaires relèvent du Defined Benefit Pension Scheme. Le PTAD précise que ces deux décaissements soldent les arriérés issus du Back-End Computation pour les retraités éligibles de l’ex-PHCN concernés par l’exercice.

Le PTAD est l’organisme fédéral chargé de l’administration des pensions relevant de l’ancien régime à prestations définies. Son site officiel identifie Tolulope A. Odunaiya comme secrétaire exécutive de l’institution.

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