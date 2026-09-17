Nigeria : 3 958 retraités reçoivent 18,96 milliards de nairas d’arriérés

Le Pension Transitional Arrangement Directorate (PTAD) a achevé jeudi 17 septembre le paiement de 18,958 milliards de nairas d’arriérés à 3 958 retraités de l’ancienne Power Holding Company of Nigeria (PHCN). Le règlement concerne les droits issus du calcul rétroactif des pensions.

Le dernier versement atteint 9,476 milliards de nairas et représente les 50 % restant dus. Il fait suite à un premier paiement de 9,482 milliards de nairas effectué en juin 2026 au même groupe de bénéficiaires, portant le total à 18 958 199 952,27 nairas.

Les 3 958 bénéficiaires relèvent du Defined Benefit Pension Scheme. Le PTAD précise que ces deux décaissements soldent les arriérés issus du Back-End Computation pour les retraités éligibles de l’ex-PHCN concernés par l’exercice.

Le PTAD est l’organisme fédéral chargé de l’administration des pensions relevant de l’ancien régime à prestations définies. Son site officiel identifie Tolulope A. Odunaiya comme secrétaire exécutive de l’institution.