Sèmè-Kpodji : 155 kg de faux médicaments saisis, deux suspects interpellés

La Police républicaine a saisi 155 kg de produits pharmaceutiques qu’elle présente comme contrefaits dans la nuit du mercredi 16 septembre 2026 à Kétonou, dans l’arrondissement d’Aholouyèmè, commune de Sèmè-Kpodji. Deux hommes soupçonnés d’assurer le transport de la cargaison ont été interpellés et placés en garde à vue, selon la Direction générale de la Police républicaine.

L’opération a été déclenchée après un renseignement faisant état du passage imminent d’une cargaison en provenance d’un pays voisin. D’après la police, les produits devaient transiter par Kétonou avant d’être acheminés par voie lagunaire vers Cotonou, où ils étaient destinés au marché illicite.

Les agents déployés autour de l’embarcadère ont intercepté les deux hommes alors qu’ils circulaient à moto. Quatre sacs contenant les produits ont ensuite été ouverts et pesés au commissariat, en présence des mis en cause, pour un poids total de 155 kg.

La police indique que les deux suspects ont été entendus après leur interpellation. Ils restent en garde à vue au commissariat d’Aholouyèmè dans l’attente de leur présentation au parquet.

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Une enquête pour remonter la filière

Une enquête a été ouverte afin d’identifier les autres personnes susceptibles d’être impliquées et de retracer le circuit d’approvisionnement de la cargaison. La Direction générale de la Police républicaine n’a pas communiqué l’identité des deux hommes.

Cette intervention s’inscrit dans une série d’opérations récentes contre la vente et le transport de produits pharmaceutiques hors des circuits autorisés. La Police républicaine a notamment annoncé le 17 septembre une intensification des contrôles dans le 2e arrondissement de Cotonou contre des officines clandestines.

À Sèmè-Kpodji, la procédure reste au stade de l’enquête policière. Les deux personnes interpellées doivent être présentées au parquet, qui décidera des suites judiciaires à donner au dossier.