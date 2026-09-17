Bénin: la HAAC ouvre sa 2ème session ordinaire de 2026 sous le signe de fermeté et d’innovation

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication a entamé jeudi ses travaux pour les quatre prochains mois. Renouvellement de conventions, nouvelles fréquences et mise en garde contre les dérives dans les médias figurent au menu.

Le président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), Édouard Cocou Loko, a ouvert ce jeudi les travaux de la deuxième session ordinaire de l’année, devant les conseillers de la 7ᵉ mandature. « Nous avons du travail », a-t-il résumé en préambule, avant de dérouler un agenda chargé pour les quatre prochains mois.

Le renouvellement des conventions conclues avec la première génération de médias en ligne figure parmi les principaux chantiers de cette session. L’institution engagera le même processus avec les médias en ligne autorisés plus récemment.

La HAAC entend également mener à terme l’appel à candidatures pour l’attribution de nouvelles fréquences. Le président de l’institution a justifié cette démarche par la nécessité de régulariser des médias opérant jusqu’ici hors du cadre légal et de doter de radios les localités qui en sont dépourvues. « Nous allons leur donner l’opportunité », a-t-il indiqué, ajoutant que les médias déjà en activité avaient eux aussi besoin d’être stimulés par une concurrence accrue.

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Une mise en garde aux médias

Édouard Loko a salué le comportement de la majorité des médias dans le contexte de trêve politique actuel, citant des rédactions qui ont privilégié des sujets d’intérêt général et le travail d’enquête. Il a en revanche fermement mis en garde les rédactions adeptes des règlements de comptes médiatiques. « Ces professionnels des invectives et des diatribes veulent exister, c’est leur droit », a-t-il déclaré, précisant que ce type de contenu n’avait pas sa place dans les médias. « Nous sommes revenus, la main plus ferme que jamais », a-t-il averti, réaffirmant la détermination de l’institution à faire respecter les règles encadrant l’exercice du journalisme.

Le président de la HAAC a par ailleurs salué la collaboration de l’institution avec le Conseil national de l’information et de la nomenclature (CNIN) et le Procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), qu’il a jugée bénéfique pour l’ensemble des professionnels des médias.

Entre monitoring permanent, dialogue avec les acteurs du secteur, renouvellement de conventions, régularisation de médias et amélioration de la couverture territoriale, la session s’annonce dense pour les conseillers, à qui Édouard Loko a lancé un appel à concilier présence sur le terrain et avancement des dossiers. « Je compte sur l’engagement de toutes et de tous », a-t-il conclu.

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Les travaux de cette deuxième session ordinaire s’étendront sur quatre mois, dans la continuité du travail d’assainissement et de structuration du paysage médiatique béninois engagé par l’institution.