Bénin : une responsable exclue dix ans, deux marchés publics à annuler

L’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) a exclu pour dix ans de la commande publique Séverine Akouavi Bahounon, Personne responsable des marchés publics (PRMP) du ministère de l’Énergie, de l’Eau et des Mines. La décision, prise le 13 août 2026 et publiée le 17 septembre, ordonne aussi l’annulation de deux opérations de passation engagées par le ministère.

L’exclusion court du 18 août 2026 au 17 août 2036. Pendant cette période, l’intéressée ne peut exercer aucune fonction dans la chaîne de passation des marchés publics au Bénin, ni postuler à un marché public comme consultante individuelle ou comme membre du personnel d’une entreprise.

Le Conseil de régulation dit avoir établi des violations des règles de publicité dans deux appels d’offres ouverts lancés le 28 août 2025. Dans sa décision, l’ARMP estime que ces irrégularités ont porté atteinte aux principes de liberté d’accès, d’égalité de traitement et de transparence qui encadrent la commande publique.

Le premier dossier concerne la fourniture et l’installation d’équipements solaires destinés à l’accès à l’énergie des services sensibles du CHUD d’Abomey. Le projet devait notamment contribuer à réduire de 44 % les factures d’électricité de l’établissement. L’ARMP ordonne à l’autorité contractante d’annuler la procédure de passation correspondante.

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Le second dossier porte sur des travaux d’aménagement et de construction d’un centre de formation professionnelle consacré aux pierres ornementales. Pour ce marché, le régulateur ordonne l’annulation du contrat issu de la procédure de passation.

La décision distingue toutefois la situation du Délégué de contrôle des marchés publics près du ministère au moment des faits, Sonagnon Luc Davy Gnanvi. L’ARMP indique que la violation des règles de publicité n’est pas établie à son égard.

La décision est rendue en premier ressort. Les parties concernées disposent d’un délai d’un mois à compter de sa notification pour faire appel devant la Chambre administrative de la Cour suprême.