« Président putschiste » : France 24 interdite de diffusion en Guinée

Le régulateur guinéen de l’audiovisuel a ordonné jeudi l’interdiction immédiate de France 24, reprochant à la chaîne d’avoir maintenu à l’antenne un qualificatif jugé offensant envers le président Mamadi Doumbouya malgré une mise en demeure formelle.

La Haute Autorité de la Communication (HAC) de Guinée a ordonné ce jeudi l’interdiction avec effet immédiat de la diffusion de France 24 sur l’ensemble du territoire national, par décision n°032/HAC/P/2026 signée par son président, Boubacar Yacine Diallo, à l’issue d’une séance extraordinaire.

La sanction fait suite à l’emploi, le 14 septembre lors d’un journal télévisé, du terme « président putschiste » pour désigner le chef de l’État par un présentateur de la chaîne. Le lendemain, la HAC avait mis en demeure France 24 de cesser l’usage de termes qu’elle juge attentatoires à la dignité du président et de procéder à des rectifications éditoriales. Selon le régulateur, l’extrait incriminé restait toutefois accessible sur le site internet de la chaîne dans la matinée du 17 septembre.

La HAC qualifie ce maintien de « refus manifeste, délibéré et caractérisé » de se conformer à sa décision, y voyant un défi ouvert à l’instance de régulation, une offense continue à la personne du président Doumbouya et une violation de la souveraineté juridique guinéenne. Elle invoque également l’urgence de préserver l’ordre public et la stabilité des institutions.

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La décision prévoit l’interdiction de diffusion par tout vecteur technique, satellite, câble, applications mobiles, sites internet et réseaux sociaux compris. Elle révoque l’autorisation de diffusion de la chaîne sur le territoire national et retire avec effet immédiat les accréditations de presse de l’ensemble de ses correspondants, envoyés spéciaux et collaborateurs en Guinée. L’Autorité de régulation des postes et télécommunications (ARPT) est chargée de bloquer sans délai tous les accès numériques de la chaîne, tandis que le distributeur Canal+ Guinée est sommé de couper immédiatement son signal. La décision prend effet à compter de sa signature et doit être publiée au Journal officiel.

Cette mesure s’inscrit dans une série de tensions récentes entre des gouvernements ouest-africains et les médias français du groupe France Médias Monde, RFI et France 24 étant déjà suspendues au Togo depuis juin 2025 pour une couverture jugée par les autorités togolaises inexacte et tendancieuse.