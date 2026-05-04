Côte d’Ivoire : l’ADCI de l’opposant Tiémoko Antoine Assalé lance sa rentrée politique

Le maire de Tiassalé et ancien député Tiémoko Antoine Assalé , président du mouvement Aujourd’hui et Demain, la Côte d’Ivoire (ADCI), a tenu samedi 2 mai à Tiassalé la rentrée politique de sa formation, malgré sa convocation à la préfecture de police d’Abidjan une semaine plus tôt dans le cadre d’une procédure judiciaire ouverte à son encontre.

L’ADCI, mouvement créé en 2024, marquait avec ce meeting le démarrage officiel de ses activités après une séquence électorale difficile pour son leader, dont la candidature à la présidentielle a été rejetée et qui a échoué aux législatives. La cérémonie s’est tenue dans la commune de Tiassalé, fief politique d’Assalé, à 130 kilomètres au nord d’Abidjan.

L’opposant a été présenté à la préfecture de police le 25 avril pour répondre des chefs de « trouble à l’ordre public », « incitation à la révolte », « discrédit sur les institutions de la République » et « diffusion de fausses nouvelles ». Il avait par le passé déjà connu la détention sous le précédent quinquennat. « Que je sois là ou que je ne sois pas là, ce qu’ils veulent faire, ils le feront. Je ne fuis pas », a-t-il déclaré à la tribune, écartant l’idée d’un report ou d’une absence à la cérémonie.

Le meeting a réuni plusieurs ténors de l’opposition ivoirienne. Étaient représentés le Front populaire ivoirien (FPI) de Pascal Affi N’Guessan, le Parti des peuples africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI) de Laurent Gbagbo, le Parti démocratique de Côte d’Ivoire – Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA) de Tidjane Thiam, et le Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples (COJEP) de Charles Blé Goudé.

Ahoua Don Mello, dissident du PPA-CI et candidat à la présidentielle d’octobre 2025, a également pris part à la cérémonie. La présence conjointe de ces formations, aux trajectoires souvent rivales, traduit une volonté de convergence des oppositions ivoiriennes après la réélection d’Alassane Ouattara en octobre 2025 pour un quatrième mandat.

Ligne « progressiste et républicaine »

Tiémoko Antoine Assalé a réaffirmé le positionnement de son mouvement, qu’il qualifie de « progressiste » et « républicain », ni de droite ni de gauche, axé sur l’innovation, la production locale, la transformation industrielle et l’emploi des jeunes.

S’adressant à la jeunesse ivoirienne, l’ancien député a déclaré : « Vous n’avez pas besoin de compassion. Vous avez besoin d’opportunités réelles. ADCI est né pour que plus jamais un jeune ivoirien ne soit condamné à l’oubli ou à faire ses valises faute d’avoir une place ici, dans son propre pays. »

Le leader de l’ADCI s’inscrit dans le courant des mouvements politiques qui revendiquent un renouvellement de la classe dirigeante ivoirienne, dominée depuis trois décennies par les figures historiques que sont Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, ce dernier décédé en août 2023.

Journaliste d’investigation devenu maire de Tiassalé en 2018, puis député, Tiémoko Antoine Assalé s’était fait connaître pour ses prises de position contre la corruption au sein du RHDP, parti au pouvoir, dont il a été suspendu en 2020 avant d’en être exclu.