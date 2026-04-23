Côte d’Ivoire : hospitalisé, Tiémoko Antoine Assalé notifié de sa garde à vue après son audition

Tiémoko Antoine Assalé , président du mouvement Aujourd’hui et Demain, la Côte d’Ivoire (ADCI), a été placé en garde à vue après une longue audition suivie d’une prise en charge médicale, selon des informations relayées par son parti et plusieurs sources concordantes. Convoqué le mercredi 22 avril 2026 à la Préfecture de police d’ Abidjan , l’ancien député a été entendu pendant plus de treize heures avant d’être transféré à l’hôpital, puis formellement maintenu en garde à vue.

D’après un communiqué de l’ADCI, l’audition s’est déroulée de 10 heures à 23 h 55 au service des enquêtes générales. Le procès-verbal aurait été signé tard dans la nuit, après une série d’échanges prolongés avec les enquêteurs. Au cours de cette séquence, plusieurs épisodes de malaise ont été signalés, nécessitant l’intervention de services médicaux et un transfert vers un établissement hospitalier pour une prise en charge spécialisée.

Le mouvement politique précise que la décision de placement en garde à vue est intervenue alors que l’intéressé se trouvait déjà hospitalisé. Selon les mêmes sources, l’information a été communiquée à M. Assalé et à son avocate par téléphone par le procureur de la République. Celui-ci a indiqué que des formalités restaient à accomplir avant une présentation au parquet annoncée pour le 24 avril 2026.

Au cours de l’audition, l’ADCI rapporte que l’ancien parlementaire a subi au moins deux malaises d’origine cardiovasculaire, survenus respectivement en début et en fin d’après-midi. Un cardiologue consulté sur instruction des autorités policières aurait jugé son état préoccupant, recommandant un transfert en urgence vers un institut spécialisé afin de stabiliser sa tension artérielle et prévenir d’éventuelles complications.

Détails médicaux, réquisitions du parquet et chefs d’accusation

Sur le plan judiciaire, les avocats de la défense indiquent avoir été informés plusieurs heures après le début de l’audition des chefs d’accusation retenus. Les poursuites évoquées incluent des faits qualifiés de trouble à l’ordre public, d’incitation à la révolte, de discrédit porté sur les institutions de la République et de diffusion de fausses nouvelles. Ces éléments, tels que rapportés par le parquet et relayés par le parti, restent à ce stade en cours d’instruction.

Figure politique issue du journalisme d’investigation, Tiémoko Antoine Assalé s’est fait connaître pour ses prises de position critiques sur la gouvernance et la corruption en Côte d’Ivoire . Son mouvement souligne qu’une stratégie de défense est en cours d’élaboration par ses conseils, mobilisés dès les premières heures de la procédure.

Dans son communiqué, l’ADCI appelle par ailleurs ses militants à la retenue et insiste sur la nécessité de respecter les consignes internes de discipline. Le parti affirme ne pas encourager de manifestations violentes, tout en demandant que les droits de son président soient pleinement garantis dans le cadre de la procédure en cours.

Selon les indications fournies par le parquet, Tiémoko Antoine Assalé devrait être reconduit dans les locaux de la Préfecture de police d’Abidjan pour la poursuite des formalités liées à sa garde à vue, avant son déferrement annoncé devant le procureur le 24 avril 2026.

Le président du mouvement Aujourd’hui et Demain, la Côte d’Ivoire (ADCI), Tiémoko Antoine Assalé, a été placé en garde à vue après une journée d’auditions et un passage aux urgences, a appris Bénin Web TV. Convoked mercredi 22 avril 2026 à la Préfecture de police d’Abidjan, il a été entendu pendant plus de treize heures avant d’être conduit pour soins, puis rappelé par la justice et maintenu en garde à vue.

Selon le communiqué diffusé par l’ADCI, M. Assalé a été entendu de 10 h à 23 h 55 au bureau des enquêtes générales. Les services médicaux ont enregistré plusieurs épisodes de malaise au cours de l’audition, entraînant son transfert temporaire vers un établissement hospitalier après la signature du procès-verbal d’audition.

Le mouvement politique précise que c’est depuis l’hôpital que l’intéressé et son avocate ont été informés, par téléphone, du placement en garde à vue. Le procureur a, au cours de l’appel, indiqué que des formalités seraient effectuées avant une présentation au parquet prévue le 24 avril 2026.

Durant l’audition, l’ADCI rapporte que l’ancien député a subi deux malaises d’origine cardiovasculaire, l’un en début d’après-midi vers 14 h, l’autre en fin d’après-midi aux alentours de 18 h. Un cardiologue consulté par la Préfecture a estimé l’état préoccupant et a recommandé un transfert en urgence vers l’Institut de cardiologie afin de maîtriser la tension artérielle et prévenir toute complication.

Les avocats de la défense ont été notifiés plusieurs heures après le début de l’audition des chefs d’accusation retenus contre leur client. Les poursuites mentionnées comprennent des faits qualifiés de trouble à l’ordre public, d’incitation à la révolte, de discrédit vis‑à‑vis des institutions de la République et de diffusion de fausses nouvelles.

Le dossier, tel que communiqué par le parquet et relayé par le parti, reste en instruction policière. L’ADCI assure qu’une stratégie de défense est en cours d’élaboration sous la conduite de ses conseils, qui ont été saisis dès les premières heures de la procédure.

Par ailleurs, le mouvement appelle ses sympathisants à la retenue et affirme ne pas encourager d’actions violentes, demandant quant à lui le respect des consignes internes de discipline et de sérénité.

Le procureur a informé l’avocate de M. Assalé que ce dernier devra être reconduit dans les locaux de la Préfecture de police d’Abidjan pour l’accomplissement des formalités, avant d’être déféré au parquet le 24 avril 2026