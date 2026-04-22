Côte d’Ivoire : Tiémoko Antoine Assalé auditionné, le flou persiste sur les chefs d’accusation

En Côte d’Ivoire, Tiémoko Antoine Assalé s’est présenté ce mercredi matin devant la section des enquêtes générales de la préfecture de police d’Abidjan. Plusieurs heures après le début de son audition, aucune charge formelle n’avait été retenue contre lui, selon les informations communiquées par le parti qu’il dirige.

Dans un communiqué publié à 16 h 30, le Bureau exécutif national (BEN) du Mouvement politique Aujourd’hui et Demain, la Côte d’Ivoire (ADCI) indique que l’audition, entamée à 10 h 10, se poursuivait sans qu’aucune notification officielle d’accusation n’ait été adressée aux avocats de l’intéressé. Les éléments relayés par l’ADCI font état d’une procédure toujours en cours au sein des services d’enquête, sans précision, à ce stade, sur la nature exacte des faits examinés ni sur d’éventuelles qualifications juridiques.

Ancien député et maire de Tiassalé, également ancien journaliste et dirigeant de groupe de presse, Tiémoko Antoine Assalé a vu plusieurs professionnels des médias se rassembler aux abords du site d’audition pour lui témoigner leur soutien, selon des sources concordantes. Dans son communiqué, la direction de l’ADCI a appelé ses militantes, militants et sympathisants à faire preuve de « sérénité, de calme et de discipline » tout au long de la procédure.

Une convoccation sous tension

Cette convocation intervient dans un contexte marqué par la circulation, sur les réseaux sociaux, de publications évoquant de supposées rencontres lors d’un récent séjour en France, ainsi que des allégations de liens avec des projets de déstabilisation. À ce jour, ces informations n’ont fait l’objet d’aucune confirmation officielle.

Réagissant à ces rumeurs, le président de l’ADCI a indiqué que des accusations non étayées circulaient depuis la veille, certaines sources affirmant qu’il aurait rencontré des individus impliqués dans un projet visant à « renverser le pouvoir d’Abidjan ». Des allégations que l’intéressé conteste, en soulignant qu’aucun élément formel ne lui a été présenté dans le cadre de la procédure en cours.

Dans un message diffusé après réception de sa convocation, Tiémoko Antoine Assalé a également évoqué la possibilité d’une privation de liberté à l’issue de son audition, indiquant qu’il n’excluait pas de ne pas regagner son domicile. Il a par ailleurs fait état de menaces reçues quelques semaines auparavant.

Les responsables et proches de l’ADCI ont exprimé leur préoccupation face à l’absence d’informations officielles détaillées sur les motifs de cette audition, tout en assurant que les dispositifs d’assistance juridique sont pleinement mobilisés pour accompagner leur leader dans cette procédure toujours en cours.