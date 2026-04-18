Maroc : l’ambassadeur Rachid Rguibi salue la vitalité de la démocratie béninoise

Pour l’ambassadeur marocain Rachid Rguibi, ce double événement revêt une importance particulière. Pour lui, il s’agit d’un « moment exceptionnel de démocratie » qui suit de près l’élection présidentielle, où le binôme Wadagni-Talata a obtenu la victoire, selon les résultats provisoires de la Commission électorale nationale autonome (CENA) et confirmés par la cour constitutionnelle.

Le Doyen du Corps diplomatique a souligné que cette dynamique témoigne de la vitalité de la démocratie béninoise. Il a également exprimé l’espoir que le Bénin continue sur cette voie de sérénité et de résilience économique et politique, conformément aux aspirations du président Talon.