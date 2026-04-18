Maroc : l’ambassadeur Rachid Rguibi salue la vitalité de la démocratie béninoise
Le 15 avril 2026, l’ouverture de la première session ordinaire de l’année de l’Assemblée nationale du Bénin a eu lieu, marquée par la présence de l’Ambassadeur du Maroc, Rachid Rguibi, et d’autres personnalités politiques. Cet événement s’inscrit dans le contexte de l’investiture du nouveau président, Joseph Djogbénou, qui s’est déroulée juste après l’élection présidentielle.
Pour l’ambassadeur marocain Rachid Rguibi, ce double événement revêt une importance particulière. Pour lui, il s’agit d’un « moment exceptionnel de démocratie » qui suit de près l’élection présidentielle, où le binôme Wadagni-Talata a obtenu la victoire, selon les résultats provisoires de la Commission électorale nationale autonome (CENA) et confirmés par la cour constitutionnelle.
Le Doyen du Corps diplomatique a souligné que cette dynamique témoigne de la vitalité de la démocratie béninoise. Il a également exprimé l’espoir que le Bénin continue sur cette voie de sérénité et de résilience économique et politique, conformément aux aspirations du président Talon.