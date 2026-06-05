Bénin: Wadagni maintient les postes de ministres conseillers et fait de nouvelles nominations

Le président de la République a franchi une nouvelle étape clé dans la structuration de l’appareil d’État. Par le Décret n° 2026-358 du 05 juin 2026 , le chef de l’exécutif a officialisé la nomination de dix personnalités aux postes de ministres conseillers à la Présidence de la République.

Publié le 5 juin 2026 à 23:41 · Mis à jour le 5 juin 2026

​Cette décision s’appuie notamment sur les décrets présidentiels du 03 juin 2026 fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement du Collège des ministres conseillers, ainsi que la définition de leurs secteurs d’intervention respectifs.

Les nouveaux promus auront pour mission d’apporter leur expertise sectorielle pour accompagner le gouvernement dans l’atteinte de ses objectifs de développement.

​Liste nominative des ministres conseillers par secteur d’intervention

​Selon les dispositions du décret pris par le chef de l’État, les nominations se présentent comme suit :

​ Infrastructures et Cadre de Vie : Madame Jeanne ADANBIOKOU AKAKPO

Madame Jeanne ADANBIOKOU AKAKPO ​ Affaires économiques : Monsieur Comlan Patrice NOMBIME AGBODRANFO

Monsieur Comlan Patrice NOMBIME AGBODRANFO ​ Justice et Relations extérieures : Madame Eudoxie DAKPE

Madame Eudoxie DAKPE ​ Agriculture : Monsieur Bio Guéra SACCA KINA

Monsieur Bio Guéra SACCA KINA ​ Famille et Action sociale : Madame Mariam DJAOUGA SACCA

Madame Mariam DJAOUGA SACCA ​ Sports, Culture, Arts et Chefferie traditionnelle : Monsieur Ayibatin Jonas HANTAN

Monsieur Ayibatin Jonas HANTAN ​ Santé : Madame Rosine DAGNIHO

Madame Rosine DAGNIHO ​ Défense et Sécurité : Monsieur Rachidi GBADAMASSI

Monsieur Rachidi GBADAMASSI ​ Énergie, Eau et Mines : Monsieur Romaric OGOUWALE

Monsieur Romaric OGOUWALE ​Petites et Moyennes Entreprises, Promotion de l’Emploi et Formation professionnelle : Monsieur Nicaise Kotchami FAGNON

​Un ancrage institutionnel précis

​L’équipe des ministres conseillers est ainsi appelée à travailler de concert avec l’équipe gouvernementale pour opérationnaliser les grandes orientations politiques du mandat