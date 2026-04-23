Côte d’Ivoire : Assalé Tiémoko ressort libre après une audition marathon

L’homme politique ivoirien Assalé Tiémoko Antoine a été longuement entendu mercredi par les services d’enquête à Abidjan, dans le cadre d’une procédure judiciaire encore en cours. Convoqué par le procureur de la République près le tribunal de première instance, il s’est présenté à la Préfecture de police où il a été auditionné pendant environ quinze heures, entre la matinée du mercredi et la nuit suivante.

Selon les éléments disponibles, l’audition s’est déroulée au sein du service des enquêtes générales de la Préfecture de police d’Abidjan. Elle a débuté aux alentours de 10 heures pour s’achever vers 1 h 30 du matin. À l’issue de cet interrogatoire prolongé, Assalé Tiémoko Antoine a quitté les lieux libre de ses mouvements, sans qu’aucune mesure de garde à vue prolongée ni restriction judiciaire ne soit officiellement annoncée à ce stade .

Cette convocation s’inscrit dans le cadre d’une enquête portant sur plusieurs griefs. Quatre principales accusations ont été évoquées à son encontre : trouble à l’ordre public, incitation à la révolte, discrédit porté sur les institutions de la République et diffusion de fausses nouvelles. Ces chefs d’accusation seraient liés à ses prises de position publiques, à ses déclarations et à certaines publications jugées sensibles par les autorités.

À ce stade de la procédure, les autorités judiciaires n’ont pas rendu public de document détaillant précisément les faits matériels retenus contre lui. Les informations disponibles proviennent essentiellement de communications issues de son entourage politique et de relais médiatiques. Aucun acte officiel ne précise encore, de manière exhaustive, les éléments factuels sur lesquels reposent ces qualifications juridiques.

Quatre chefs d’accusation évoqués par l’enquête

Le mouvement politique qu’il dirige, Aujourd’hui et Demain, la Côte d’Ivoire (ADCI), affirme pour sa part que son action s’inscrit dans le cadre de la légalité et annonce contester les accusations par les voies de droit. Ses avocats devraient intervenir dans la suite de la procédure pour assurer sa défense.

Sur le plan judiciaire, le dossier reste ouvert. Le parquet dispose désormais du procès-verbal issu de cette audition et conserve la compétence pour décider des suites à donner. Plusieurs options sont envisageables, allant d’un classement sans suite à l’engagement de poursuites devant une juridiction compétente, voire à l’ouverture d’une information judiciaire si les éléments le justifient.

En l’absence de communication officielle sur l’orientation retenue, l’affaire demeure à un stade préliminaire. Elle suscite déjà des réactions dans l’espace public, alimentant des discussions autour de la gestion des prises de parole politiques, de la protection de l’ordre public et du fonctionnement des institutions en Côte d’Ivoire.

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