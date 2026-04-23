Bénin: le premier rapport d’activités de Joseph Djogbénou adopté à l’unanimité

Les députés de la 10ᵉ législature ont adopté à l’unanimité le rapport d’activités du président de l’Assemblée nationale couvrant la période du 1er octobre 2025 au 21 avril 2026.

Le vote est intervenu ce jeudi au Palais des Gouverneurs, siège du Parlement béninois, en présence des élus présents et représentés.

Présenté par Joseph Djogbénou, ce premier exercice de reddition de comptes retrace les principales actions menées depuis son entrée en fonction.

Un premier test réussi pour le nouveau président du parlement béninois qui doit œuvrer à maintenir cette confiance dont il vient d’être créditée de la part de ses collègues.

Au-delà du vote, la séance a permis d’ouvrir des perspectives pour la suite de la législature, avec l’ambition affichée de consolider une gouvernance parlementaire fondée sur la transparence, la régularité des comptes rendus et l’efficacité de l’action législative.