Bénin: la campagne agricole 2026-2027 officiellement lancée à N’dali

La campagne agricole 2026-2027 est entrée dans sa phase opérationnelle ce jeudi 23 avril 2026. Le lancement officiel s’est déroulé au centre Sinaï Inter, une ferme agricole d’élevage située à Komiguéa, dans la commune de N’dali.

La cérémonie a été présidée par le ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, Gaston Cossi Dossouhoui, en présence du ministre conseiller à l’agriculture, Saka Kina Bio Guera, de cadres du ministère, d’acteurs du monde agricole, d’autorités politico-administratives ainsi que de partenaires techniques et financiers.

Placée sous le thème « Compétitivité et durabilité des systèmes de production agricoles dans le contexte béninois : défis et perspectives pour la mise en place d’un système de protection sociale des acteurs des chaînes de valeur agricole », la cérémonie a donné le ton des priorités de la nouvelle campagne.

Dans son allocution, le ministre Gaston Cossi Dossouhoui a mis en avant les performances enregistrées lors de la campagne précédente, soulignant la dynamique enclenchée dans le secteur depuis 2016. Il a toutefois insisté sur la volonté du gouvernement d’aller plus loin.

Pour la campagne 2026-2027, plusieurs projets et programmes sont annoncés, avec un double objectif clairement affiché : accroître les rendements agricoles et renforcer la protection sociale des producteurs.

Les autorités locales et professionnelles ont, tour à tour, salué les efforts de l’Exécutif. Le maire de N’dali, Daouda Saka Mere, le préfet du Borgou, Djibril Mama Cissé, ainsi que le représentant du président de la Chambre nationale d’agriculture du Bénin, Jean Kpetere, ont reconnu les avancées enregistrées dans l’amélioration des pratiques agricoles et l’accompagnement des producteurs.

La cérémonie a également été marquée par des actes symboliques forts. Des contrats d’objectifs ont été remis aux douze directeurs départementaux de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, ainsi qu’aux directeurs généraux des sept Agences territoriales de développement agricole.

Le ministre a par ailleurs décerné le certificat de « communauté championne » à la Fédération nationale des producteurs d’amandes et de beurre de karité du Bénin, une distinction internationale attribuée dans le cadre d’un programme conjoint du Programme des Nations Unies pour l’environnement et de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.

En marge de la cérémonie, la délégation ministérielle a effectué des visites de terrain, notamment chez un pépiniériste, sur une plantation d’anacardiers réhabilitée et au centre Sinaï Inter, site hôte de l’événement.

À noter qu’en prélude à ce lancement officiel, le ministère de l’Agriculture avait organisé, la veille à Parakou, un forum dédié au secteur agricole. Cette rencontre a permis aux acteurs de faire le bilan de la campagne écoulée, d’identifier les défis actuels et de partager les perspectives pour la campagne 2026-2027, dans un cadre d’échanges et de concertation.