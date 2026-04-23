Côte d’Ivoire : Affaire Ben Badi — Abdoulaye Traoré condamné à 36 mois de prison et 15 millions d’amende

Le tribunal ivoirien a rendu une décision pénale majeure dans l’affaire dite « Ben Badi ». Abdoulaye Traoré, ancien footballeur connu sous ce pseudonyme, a été déclaré coupable de viol et condamné à trois ans d’emprisonnement, assortis d’une lourde réparation civile et de peines complémentaires.

Le dossier, engagé en 2021, a connu une instruction et des audiences qui se sont étalées sur plusieurs années avant que la juridiction ne rende son verdict. La cour a infligé à l’accusé une peine principale de 36 mois de prison ferme et a condamné Traoré au versement de 15 millions de francs CFA à la victime au titre des dommages et intérêts. Le tribunal a reconnu l’existence d’éléments constitutifs du délit de viol tels que présentés lors de l’audience.

La décision judiciaire intègre également des circonstances atténuantes qui ont été prises en compte par les juges pour déterminer la durée de la peine. Le jugement précise toutefois des interdictions et des mesures complémentaires visant à limiter certains droits civiques de la personne condamnée.

Cadre légal, peine accessoire et chiffres nationaux

Outre l’emprisonnement et l’indemnisation, la cour a prononcé une privation de droits civiques d’une durée de dix ans, interdisant à l’intéressé l’exercice du droit de vote et la possibilité de se porter candidat à des élections pendant cette période. Une mesure de non-affluence sur la commune de Bouaké a également été ordonnée pour une durée de cinq ans.

Le code pénal ivoirien réprime le viol par des peines généralement comprises entre cinq et vingt ans d’emprisonnement, la durée pouvant être alourdie en présence d’aggravants : victime mineure, viol en réunion, ou lorsque l’auteur est en position d’autorité sur la victime. Les motifs retenus et la qualification retenue par le tribunal déterminent l’amplitude de la sanction.

Abdoulaye Traoré, ancien attaquant ayant évolué entre autres au Stella Club d’Adjamé, à l’Asec Mimosas, au FC Metz et à Al-Orobah, avait vu sa notoriété sportive remonter à la période 1983-1997. Son dossier pénal a désormais une décision de condamnation enregistrée par la justice ivoirienne.

À lire aussi : Bénin : affaire de la parturiente décédée, la Cour d’appel allège la peine des médecins

À lire aussi : Sénat au Bénin: Théodore Holo ne boycotera pas l’appel mais démissionner pour ses principes reste une option

À lire aussi : Bénin : un concours de recrutement de 50 auditeurs de justice et 50 greffiers annoncé