Benin Web TV
LIVE

Bénin: un bébé retrouvé dans un « sac Dangote » à Ifangni

Dans la commune d’Ifangni, plus précisément dans l’arrondissement de Banigbé, un nourrisson a été découvert abandonné dans un sac communément appelé « sac Dangote ».

Le · MàJ le
Société
352vues
Bénin: un bébé retrouvé dans un « sac Dangote » à Ifangni
Publicité
1 min de lecture
Google News

Les cris du nourrisson selon Fraternité a attiré l’attention des riverains qui ont rapidement alerté les autorités. L’enfant, retrouvé vivant, a été aussitôt pris en charge avant d’être remis aux services de police.

Les autorités ont annoncé l’ouverture d’une enquête afin d’établir les circonstances exactes de cet abandon et de retrouver les parents ou toute personne impliquée.

En attendant les conclusions des investigations, le nourrisson bénéficie d’une prise en charge appropriée. Ce nouvel épisode relance le débat sur la protection de l’enfance et la nécessité de renforcer les mécanismes de prévention et d’assistance aux personnes en situation de détresse sociale.

Articles liés

Bénin: la Police déjoue une tentative de braquage à ZinviéBénin: la Police déjoue une tentative de braquage à ZinviéBénin – Carnet noir: décès du comédien Coffi Alexis Adadji, alias “Tonton J”Bénin – Carnet noir: décès du comédien Coffi Alexis Adadji, alias “Tonton J”Accident de Dassa : vers une reprise du procès suite à l’annulation du non-lieu par la Cour d’appel d’AbomeyAccident de Dassa : vers une reprise du procès suite à l’annulation du non-lieu par la Cour d’appel d’AbomeyBénin : le tiktokeur “Le Russe” déposé en prison après son audition à la CRIETBénin : le tiktokeur “Le Russe” déposé en prison après son audition à la CRIET
Merci pour votre lecture — publicité