Bénin – Carnet noir: décès du comédien Coffi Alexis Adadji, alias “Tonton J”

Le rideau est tombé sur l’une des figures les plus marquantes de la scène culturelle béninoise. Coffi Alexis Adadji, connu du grand public sous le nom de Tonton J, est décédé, a appris Fraternité fm.

Acteur majeur du théâtre et du cinéma béninois, Tonton J appartenait à cette génération pionnière qui a posé les fondations de la comédie moderne au Bénin. Entré très tôt dans l’univers artistique, dès 1974, il a bâti une carrière longue de près de cinquante ans, jalonnée de créations qui ont traversé les époques et les frontières.

Ses prestations, aussi bien sur scène qu’à l’écran, ont accompagné plusieurs générations de spectateurs, au Bénin comme à l’étranger.

Son jeu singulier, porté par une diction reconnaissable et un accent devenu signature, lui a permis d’incarner des personnages profondément ancrés dans l’imaginaire collectif.

À travers des rôles devenus cultes dans des productions cinématographiques et théâtrales locales, il a su faire rire, réfléchir et parfois émouvoir, tout en restant fidèle aux réalités sociales béninoises.

En marge de sa carrière artistique, Coffi Alexis Adadji était aussi un homme de transmission. Pédagogue engagé, il a contribué à la formation de nombreux instituteurs, mettant son sens de l’écoute et de la discipline au service de l’éducation. Même ces dernières années, il demeurait actif, apparaissant notamment dans des campagnes publicitaires, preuve d’une passion jamais émoussée pour la scène et l’expression artistique.

Père de famille, il laisse derrière lui un héritage culturel considérable, prolongé par une nouvelle génération d’artistes, y compris au sein de sa propre lignée. Avec sa disparition, le Bénin perd plus qu’un comédien : un repère, une mémoire vivante, un monument du rire et de la création.

Que son œuvre continue d’inspirer, et que son âme repose en paix. 🕊️