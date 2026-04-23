Bénin: la Police déjoue une tentative de braquage à Zinvié

Une tentative de braquage a été déjouée le mardi 21 avril 2026 dans l’arrondissement de Zinvié, grâce à l’intervention rapide des éléments du commissariat de la localité.

Selon les informations recueillies, trois individus circulant à motocyclette de marque Haojue 115 ont pris pour cible un couple se déplaçant sur un engin de même marque et de couleur noire. L’attaque s’est produite à hauteur de l’école primaire publique de Kpodji-les-Monts, sur l’axe RN 31, alors que les victimes se dirigeaient vers Zinvié.

Munis de bâtons, les assaillants ont réussi à neutraliser le couple avant de s’emparer de leur motocyclette.

Alertée sans délai, une équipe de patrouille de la police républicaine s’est rendue sur les lieux. Les renseignements collectés ont permis d’engager une poursuite qui a conduit les forces de l’ordre sur une piste vicinale menant vers Kpanroun.

Pris de court par l’arrivée des policiers, les suspects ont abandonné les deux motocyclettes avant de se disperser dans la nature.

Malgré les recherches entreprises immédiatement après les faits, les trois individus comme de la fumée se sont dissipés dans la nature.

Une enquête a été ouverte, avec le concours des unités voisines de la Police républicaine, afin d’identifier et de mettre la main sur les auteurs de cette tentative de braquage.