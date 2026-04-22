Accident de Dassa : vers une reprise du procès suite à l’annulation du non-lieu par la Cour d’appel d’Abomey

La Cour d’appel d’Abomey a annulé l’ordonnance de non-lieu émise par le juge d’instruction du tribunal de Dassa-Zoumè concernant l’accident tragique survenu à Dassa il y a trois ans. Ce retournement juridique redonne espoir aux familles des victimes et relance le processus judiciaire entourant ce dossier sensible.

La décision de la Cour d’appel, rendue le 21 avril 2026, signifie que le procès se poursuivra avec un nouveau cadre judiciaire. Il n’y a pas encore de date arrêtée pour la reprise des débats devant le tribunal de Dassa. Toutefois, cette décision constitue un ajustement substantiel dans la gestion de cette affaire, qui a longtemps suscité des controverses et des attentes au sein de la population locale.

Parmi les personnes inculpées se trouvent environ six individus ainsi que la société de transport Baobab. Ces derniers devront répondre de charges graves, notamment d’homicide involontaire, de blessures involontaires et d’usage de faux. Cette relance du procès est perçue par certains comme une avancée nécessaire vers la justice et la reconnaissance des droits des victimes.

Francis Ahouadi, un parent de victimes du sinistre sur bipo radio, a qualifié cette décision de première victoire pour les familles touchées par cette tragédie. Après avoir longtemps attendu des répercussions judiciaires, cette nouvelle constitue une étape importante dans leur quête de justice et de réparation.