Bénin : Boni Yayi félicite Romuald Wadagni et l’appelle à unir les Béninois

L’ancien président Boni Yayi a adressé un message à Romuald Wadagni après son élection à la tête du Bénin. Il y exprime ses félicitations tout en appelant à l’unité, au dialogue et à la réconciliation nationale.

L’ancien président de la République, Boni Yayi, a réagi à l’élection de Romuald Wadagni à la magistrature suprême du Bénin. Dans un message adressé au président élu dans la soirée de ce vendredi 17 avril 206, il lui a présenté ses « félicitations paternelles et républicaines » après la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle.

Dans son adresse, Boni Yayi a souligné les attentes importantes des Béninois dans le contexte actuel. Il estime que cette élection confère au nouveau président la responsabilité de rassembler les citoyens et de restaurer la confiance dans les institutions.

Il appelle notamment à « rassembler toutes les forces vives de la Nation » et à garantir à chaque citoyen « sa pleine place dans la communauté nationale ».

L’ancien chef de l’État insiste également sur la nécessité de renforcer la cohésion nationale et de consolider les bases démocratiques du pays. Il souhaite que le nouveau mandat permette de faire vivre « les principes d’équité, de justice et de respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».