Benin Web TV
LIVE

Bénin : Boni Yayi félicite Romuald Wadagni et l’appelle à unir les Béninois

L’ancien président Boni Yayi a adressé un message à Romuald Wadagni après son élection à la tête du Bénin. Il y exprime ses félicitations tout en appelant à l’unité, au dialogue et à la réconciliation nationale.

Le · MàJ le
Politique
858vues
Bénin : Boni Yayi félicite Romuald Wadagni et l’appelle à unir les Béninois
Publicité
1 min de lecture
Google News

L’ancien président de la République, Boni Yayi, a réagi à l’élection de Romuald Wadagni à la magistrature suprême du Bénin. Dans un message adressé au président élu dans la soirée de ce vendredi 17 avril 206, il lui a présenté ses « félicitations paternelles et républicaines » après la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle.

Dans son adresse, Boni Yayi a souligné les attentes importantes des Béninois dans le contexte actuel. Il estime que cette élection confère au nouveau président la responsabilité de rassembler les citoyens et de restaurer la confiance dans les institutions.

Il appelle notamment à « rassembler toutes les forces vives de la Nation » et à garantir à chaque citoyen « sa pleine place dans la communauté nationale ».

L’ancien chef de l’État insiste également sur la nécessité de renforcer la cohésion nationale et de consolider les bases démocratiques du pays. Il souhaite que le nouveau mandat permette de faire vivre « les principes d’équité, de justice et de respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».

Articles liés

Bénin: Boni Yayi félicite Romuald Wadagni et formule des vœux pour sa gouvernanceBénin: Boni Yayi félicite Romuald Wadagni et formule des vœux pour sa gouvernanceCentrafrique : l’opposition tacle la gestion du pays depuis dix ans et réclame un dialogue politiqueCentrafrique : l’opposition tacle la gestion du pays depuis dix ans et réclame un dialogue politiquePrésidentielle 2026 : Dr Brice HONDI du CEROW se réjouit de la validation du scrutin par la Cour constitutionnellePrésidentielle 2026 : Dr Brice HONDI du CEROW se réjouit de la validation du scrutin par la Cour constitutionnelleSénégal : Bassirou Diomaye Faye limoge le patron de la Direction de la Santé, proche d’Ousmane SonkoSénégal : Bassirou Diomaye Faye limoge le patron de la Direction de la Santé, proche d’Ousmane Sonko
Merci pour votre lecture — publicité