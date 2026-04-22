Tribunal d’Abomey-Calavi : il passe un appel en pleine audience et finit menotté

Au tribunal de première instance d’Abomey-Calavi, une audience a été marquée par un incident inhabituel ayant conduit à l’interpellation immédiate d’un justiciable en pleine séance.

Selon les faits rapportés, l’homme aurait passé un appel téléphonique alors que l’audience était en cours, en violation des règles de discipline imposées dans les salles de justice. Ce comportement, considéré comme un manque de respect envers l’institution judiciaire, a rapidement suscité la réaction du parquet.

Sur instruction du procureur de la République, les agents présents ont procédé à son arrestation sur-le-champ. Le justiciable a été menotté puis conduit hors de la salle d’audience, interrompant brièvement le déroulement des débats.

Cet incident démontre la rigueur observée dans les juridictions, où le respect des règles de conduite est strictement exigé. Dans les tribunaux, toute attitude jugée perturbatrice ou irrespectueuse peut entraîner des mesures immédiates, y compris des poursuites ou une détention provisoire, afin de préserver l’autorité de la justice et le bon déroulement des audiences.

L’affaire rappelle également que les audiences judiciaires obéissent à un cadre strict, où l’usage du téléphone et toute forme de distraction sont proscrits pour garantir la solennité des débats et le respect dû aux magistrats et aux parties.

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