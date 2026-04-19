Bénin : deux Italiens devant la CRIET pour trafic de drogue

Deux ressortissants italiens ont été présentés devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) dans une affaire de trafic de stupéfiants impliquant l’aéroport international de Cotonou. L’audience du 19 avril marque l’ouverture de la procédure judiciaire, après leur interpellation survenue en février 2025.

Selon les premiers éléments relayés, l’arrestation s’inscrit dans une opération de contrôle menée à l’arrivée sur le territoire béninois. Les autorités évoquent une tentative d’importation de substances illicites par voie aérienne, un mode opératoire régulièrement surveillé en raison de sa récurrence dans les circuits du narcotrafic international.

L’enquête, conduite avec l’appui de partenaires internationaux, a permis d’identifier plusieurs suspects, dont des jeunes interpellés au moment des faits. Les investigations visent à établir les responsabilités de chacun et à déterminer l’ampleur du réseau impliqué.

Les autorités béninoises ont renforcé, ces dernières années, les dispositifs de contrôle aux points d’entrée stratégiques, notamment à l’aéroport de Cotonou, considéré comme un hub de transit en Afrique de l’Ouest. Les communications officielles diffusées sur les réseaux sociaux, y compris celles relayant des informations liées à la CRIET, confirment la volonté des juridictions de faire la lumière sur cette affaire.

À ce stade, aucune décision judiciaire n’a encore été rendue. L’audience du 19 avril constitue le point de départ des débats de fond devant la juridiction spécialisée. Les mis en cause encourent des peines lourdes, conformément à la législation béninoise en matière de trafic de drogue, qui prévoit des sanctions pénales sévères en cas de culpabilité établie.