Bénin : un concours de recrutement de 50 auditeurs de justice et 50 greffiers annoncé

Le Ministère du Travail et de la Fonction publique a annoncé le lancement d’un concours pour recruter des auditeurs de justice et des élèves greffiers afin de renforcer le secteur judiciaire.

Le Ministère du Travail et de la Fonction publique a annoncé l’organisation d’un concours de recrutement dans le secteur de la justice. L’objectif est de recruter 50 auditeurs de justice et 50 élèves greffiers pour renforcer les capacités du système judiciaire béninois.

Selon le communiqué N°004 du 22 avril 2026, les épreuves du concours sont prévues pour les 20 et 21 juin 2026. Pour les auditeurs de justice, les candidats doivent être titulaires d’un master ou d’une maîtrise en droit et être âgés de 35 ans au plus au 1er janvier 2026. Concernant les élèves greffiers, l’accès est ouvert aux titulaires d’une licence en droit, âgés de 18 à 38 ans au plus tard le 31 décembre 2026.

Le gouvernement a également prévu cinq places réservées aux personnes handicapées dont les capacités sont compatibles avec les fonctions demandées. Les dépôts de dossiers se feront dans les directions départementales du Travail et de la Fonction publique du 27 avril au 11 mai 2026. Les candidats devront s’acquitter de frais d’inscription fixés à 5.000 francs CFA, payables uniquement en ligne.

Pour la liste complète des pièces à fournir, des matières de composition par catégorie ainsi que des conditions spécifiques liées aux fonctionnaires de l’État, veuillez consulter le lien ci-après : https://l1nq.com/bzufmz4