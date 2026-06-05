Bénin: l’Exécutif face aux médias ce vendredi à Cotonou sur les mesures sociales du gouvernement

Le Gouvernement du Président de la République, Romuald Wadagni, donne rendez-vous aux professionnels des médias ce vendredi 5 juin 2026 à partir de 12 heures, pour une conférence de presse officielle prévue à la salle Fleuve Jaune du ministère des Affaires étrangères.

Cette rencontre sera animée par le ministre, porte-parole du Gouvernement, Wilfried Léandre Houngbedji, aux côtés du ministre de la Santé, le Professeur Benjamin Hounkpatin.

Selon les informations communiquées, les échanges porteront essentiellement sur les nouvelles mesures sociales adoptées lors du Conseil des ministres du mercredi 3 juin 2026. Une attention particulière sera accordée aux décisions prises dans le secteur de la santé, notamment la prise en charge des urgences vitales, ainsi qu’à d’autres réformes à fort impact social destinées à améliorer l’accès des populations aux services essentiels.

La conférence de presse sera retransmise en direct sur les plateformes digitales officielles du Gouvernement, permettant ainsi au public de suivre en temps réel les annonces et les clarifications apportées par les membres de l’Exécutif.

Ce rendez-vous médiatique s’inscrit dans la dynamique de transparence et d’information régulière voulue par le Gouvernement, afin d’éclairer l’opinion publique sur les actions engagées et les orientations prises au service des populations.