Côte d’Ivoire : la justice se penche sur Kouamé Affoué, en détention préventive depuis sept ans

Après plus de sept années passées au pôle pénitentiaire d’Abidjan, Affoué Félicité Kouamé doit finalement être jugée en appel le 6 mai 2026. La cour d’appel a fixé cette date lors de sa comparution le 22 avril 2026, alors que la défense répétait une demande de remise en liberté provisoire.

L’affaire prend sa source en mars 2019, lorsque Kouamé a été condamnée en première instance à vingt ans de réclusion pour « faux et usage de faux ». Les magistrats lui reprochent d’avoir escroqué plusieurs personnes à hauteur de plus de 90 millions de francs CFA, en leur promettant des recrutements dans la fonction publique.

La prévenue a formé appel dès le lendemain du jugement, mais le dossier est resté bloqué pendant des années. Ce silence judiciaire a été rompu récemment après une large diffusion d’éléments sur les réseaux sociaux, ce qui a conduit le ministère de la Justice à reconnaître un « dysfonctionnement » dans le traitement du dossier.

Maître Youssouf Méîté, conseil de la défense, dénonce une détention excédant tout standard raisonnable et rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour de la CEDEAO, des privations de liberté dépassant trois ans sont incompatibles avec les standards internationaux en matière de droits humains. Pour l’avocat, l’inaction de l’administration judiciaire est en grande partie responsable de la prolongation de cette situation.

Un observatoire national voulu pour contrôler les délais de détention

L’Assemblée nationale a adopté un texte créant un Observatoire national de la détention, dispositif présenté comme un moyen de prévenir les placements en détention prolongée non justifiés. Selon ses promoteurs, cet organe devrait permettre un suivi plus strict des délais et des conditions de garde.

Pour Maître Brahima Coulibaly, président par intérim du Mouvement ivoirien des droits humains, l’observatoire devra disposer d’un accès effectif à tous les lieux de détention afin d’examiner la situation des personnes écrouées et de vérifier le respect des délais légaux.

À la demande du parquet général, la cour a renvoyé l’audience de la cour d’appel au 6 mai 2026 pour que le procès en appel puisse enfin se tenir.

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