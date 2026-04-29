Côte d’Ivoire : 620 091 candidats au CEPE 2026 et 573 759 pour le BEPC 2026

Plus d’un million d’élèves sont attendus aux examens nationaux ivoiriens en 2026 : 620 091 candidats au Certificat d’études primaires élémentaires (CEPE) et 573 759 au Brevet d’études du premier cycle (BEPC), selon les chiffres officiels présentés par la Direction de l’Orientation et des Bourses (DOB). Les calendriers officiels placent le CEPE le 18 mai 2026, avec proclamation des résultats le 1er juin, et le BEPC, dont les phases écrites et orales s’échelonnent entre avril et mai, avec publication des résultats le 14 juin 2026.

Les données ont été dévoilées par Ségali Stéphane Yéwé, directeur de la DOB, lors de la tribune « Tout savoir sur » organisée par le Centre d’Information et de Communication gouvernementale (CICC) sur le thème de l’affectation et des bourses scolaires. L’autorité a livré des éléments chiffrés sur les inscriptions et a rappelé les étapes administratives qui suivront la proclamation des résultats.

La DOB concentre ses interventions sur l’orientation post‑résultats et la distribution des bourses, des étapes que le ministère de l’Éducation nationale considère déterminantes pour la suite du parcours scolaire des lauréats. Les responsables insistent sur des procédures basées sur le mérite et sur des dispositifs visant à limiter les risques d’iniquité dans l’affectation des places et l’octroi des aides financières.

Calendrier et organisation des examens 2026

Le CEPE mobilisera 620 091 candidats issus des classes de CM2. Avant la session officielle du 18 mai, deux examens blancs sont programmés : une première séance en février et une seconde du 20 au 22 avril 2026. Les autorités ont fixé la proclamation des résultats au 1er juin 2026, soit deux semaines après la composition officielle.

Le BEPC concerne 573 759 candidats en classe de 3e. Le déroulement de l’épreuve suit un calendrier en trois temps : épreuves physiques et pratiques du 13 au 24 avril, épreuves orales entre le 20 et le 23 mai, puis épreuves écrites du 26 au 29 mai 2026. La date retenue pour la publication des résultats est le 14 juin 2026.

Le baccalauréat national est également programmé sur plusieurs phases : épreuves pratiques du 27 avril au 8 mai, oraux du 26 au 29 mai, et écrits du 15 au 19 juin 2026, conformément aux calendriers communiqués par le ministère. Au total, la Côte d’Ivoire gère l’organisation de 1 193 850 inscriptions pour ces trois paliers d’examens, avec des opérations logistiques et informatiques accrues pour assurer la tenue simultanée des sessions