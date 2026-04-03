Côte d’Ivoire : calendrier officiel 2026 des examens BAC, BEPC et CEPE

La Direction des examens et concours (DECO) de Côte d’Ivoire a rendu public le calendrier complet des examens à grand tirage pour la session 2026, précisant les dates des épreuves orales, écrites et physiques ainsi que les jours de proclamation des résultats. Le calendrier place le certificat d’études primaires élémentaires (CEPE) comme première échéance nationale, suivi du brevet d’études du premier cycle (BEPC) et du baccalauréat (BAC), avec des sessions blanches et des phases distinctes pour chaque examen.

Le CEPE est fixé au lundi 18 mai 2026 pour les épreuves officielles. Avant cette date, les candidats participeront à deux examens blancs : le premier ayant déjà été organisé en février, et le second programmé du lundi 20 au mercredi 22 avril 2026. La DECO indique que les résultats nationaux du CEPE seront proclamés le 1er juin 2026, soit environ deux semaines après la tenue des épreuves.

Le BEPC se déroulera, comme à l’accoutumée, en trois phases. Les épreuves physiques et sportives sont programmées du lundi 13 au vendredi 24 avril 2026. Les oraux auront lieu du mercredi 20 au samedi 23 mai 2026. Les épreuves écrites, quant à elles, sont prévues du mardi 26 mai au vendredi 29 mai 2026. La proclamation des résultats de la session 2026 du BEPC est annoncée pour le 14 juin 2026 à 14 heures.

Organisation du BAC et rappel des chiffres de la session précédente

Le baccalauréat session 2026 suivra également un déroulement en trois temps. Les épreuves physiques et sportives sont planifiées du lundi 27 avril au vendredi 8 mai 2026. Les candidats subiront ensuite les épreuves orales du mardi 26 au vendredi 29 mai 2026, puis les épreuves écrites se tiendront du lundi 15 au vendredi 19 juin 2026.

La DECO avait publié, lors d’une tribune tenue le 20 mai 2025 par Kadidiata Diarra Badji, directrice des examens et concours, les chiffres relatifs à la session 2025. L’année précédente a totalisé 1 566 007 candidats aux examens à grand tirage : 588 492 pour le CEPE, 633 817 pour le BEPC et 343 698 pour le baccalauréat.

En 2025, les épreuves du CEPE se sont tenues le 19 mai dans 2 709 centres, avec une répartition proches des sexes et une part importante de candidates féminines. Pour le BEPC, les oraux se sont déroulés du 21 au 24 mai et les écrits du 26 au 30 mai, répartis dans 1 006 centres. Le baccalauréat 2025 avait mobilisé 546 centres, avec des oraux organisés du 3 au 13 juin et des écrits du 16 au 20 juin.

La session 2025 a également enregistré la participation d’élèves en situation de handicap : 100 candidats au CEPE, 110 au BEPC et 44 au baccalauréat. Les seuils d’admission relevés pour ces examens restent variables selon la nature et la filière : 85/170 pour le CEPE, entre 160 et 180 points pour le BEPC selon les dispenses, et 200/400 ou 240/480 selon les séries du baccalauréat.

Les taux de réussite nationaux publiés pour 2025 indiquent 86,58 % pour le CEPE, 51,41 % pour le BEPC et 40,15 % pour le baccalauréat