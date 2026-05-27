Tabaski 2026: le message de Romuald Wadagni à la communauté musulmane

À l’occasion de la fête de la Tabaski, célébrée ce mercredi 27 mai 2026, le président de la République Romuald Wadagni a adressé ses vœux à la communauté musulmane du Bénin.

Dans un message publié sur sa page Facebook, il a souhaité que cette fête soit « un moment de grâce, de partage et de recueillement », rappelant les valeurs universelles de solidarité, de générosité et de fraternité. Le chef de l’État a conclu son message par la formule traditionnelle : « Eid Moubarak ! ».

Faut-il le souligner, il s’agit de la première prise de parole virtuelle du cinquième président de l’ère démocratique au Bénin, après la cérémonie d’investiture qui l’a consacré à la tête de l’État.

Romuald Wadagni a été investi le dimanche 24 mai 2026 au Palais des Congrès de Cotonou, après avoir prêté serment devant les institutions de la République. Il prend les rênes du pays pour sept ans, conformément à la réforme constitutionnelle de novembre 2025 qui aligne désormais tous les mandats électifs.

Face aux Béninoises et aux Béninois, le nouveau président a promis de diriger le pays avec courage, intégrité et constance. Son message de vœux pour la Tabaski s’inscrit dans cette volonté affichée de rassembler et de renforcer la cohésion nationale dès les premiers jours de son mandat.