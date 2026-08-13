Congo-Brazzaville : inauguration d’un centre de réinsertion pour ex-délinquants

Mis en service le 12 août à Aubeville, dans le sud du Congo-Brazzaville, le centre de réinsertion doit accompagner 400 jeunes présentés comme d’anciens délinquants. La première cohorte compte 200 pensionnaires, qui suivront un programme mêlant encadrement éducatif, soutien psychologique et formation professionnelle.

Le président Denis Sassou-Nguesso a inauguré le centre d’Aubeville, situé à environ 300 kilomètres au sud de Brazzaville. Installé sur un site de 13 hectares au pied de montagnes, l’établissement est destiné à des jeunes interpellés pour des faits de délinquance, notamment liés à la consommation de stupéfiants, aux vols et aux violences.

Parmi les premiers pensionnaires figure Noldy Omessa, âgé de 26 ans. Vêtu de l’uniforme bleu du centre, il affirme avoir été arrêté pour avoir consommé du chanvre indien. « Si on m’a arrêté, c’est parce que j’ai eu à faillir quelque part », a-t-il déclaré, reconnaissant des difficultés dans son parcours passé.

Un programme de douze mois

Le dispositif prévoit trois mois d’encadrement éducatif, suivis de neuf mois consacrés à la prise en charge des traumatismes physiques et psychologiques ainsi qu’à l’apprentissage d’un métier. Les formations proposées comprennent notamment la boulangerie, la pâtisserie, la menuiserie, l’agro-pastoral et la soudure.

« L’objectif d’Aubeville est l’insertion et la réinsertion des jeunes », explique Emery Patrick Akondzo Olandzobo, directeur général de l’Agence nationale d’insertion et de réinsertion sociale des jeunes.

Le centre doit à terme accueillir 400 jeunes originaires des différents départements du pays. À l’issue de leur formation, les pensionnaires devraient bénéficier d’un accompagnement pour mettre en œuvre des projets professionnels. Le gouvernement prévoit de soutenir ces initiatives, sans avoir détaillé à ce stade les montants ni les modalités de ce financement.

Selon les informations communiquées lors de la mise en service, ces jeunes ont été interpellés au cours de l’année écoulée par la garde présidentielle, présentée comme chargée de lutter contre les bandes de jeunes délinquants. Leur situation judiciaire individuelle et les conditions précises de leur admission au centre n’ont pas été détaillées.