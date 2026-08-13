Bénin : plus de 200 enfants engagés dans la deuxième édition du tournoi TRIOMPHE U13

La deuxième édition du tournoi TRIOMPHE U13 a démarré dimanche 2 août 2026 avec plus de 200 enfants. Initiée par Angèle Adanlé et organisée autour du football et d’actions en faveur de l’éducation, la compétition doit se poursuivre pendant plus d’un mois, jusqu’à la finale prévue le 6 septembre.

A l’initiave de Angèle Adanlé, le tournoi TRIOMPHE revient pour une deuxième édition au Bénin. Plus de 200 jeunes footballeurs ont pris part au lancement de la compétition, dimanche 2 août 2026, avec l’ambition de faire du sport un cadre à la fois de compétition, d’épanouissement et de sensibilisation à l’importance de l’éducation.

Cette année, l’initiative met l’accent sur la catégorie des moins de 13 ans. Les différentes équipes engagées doivent s’affronter durant plusieurs semaines avant la grande finale programmée le 6 septembre 2026.

Angèle Adanlé

Au-delà des résultats sportifs, les organisateurs entendent offrir aux enfants un espace leur permettant de développer leurs qualités techniques, de se confronter à d’autres jeunes de leur génération et de renforcer des valeurs comme la discipline, le fair-play et l’esprit d’équipe.

Le tournoi TRIOMPHE se distingue également par son volet social. Dès sa première édition en 2025, l’événement avait associé la compétition sportive à des actions en faveur des enfants. La manifestation avait notamment débouché sur la distribution des centaines de kits scolaires, avec l’objectif affiché de rapprocher pratique sportive et réussite éducative.

La première édition avait également permis à de jeunes joueurs de différentes équipes de se retrouver à Cocotomey pendant les vacances scolaires. L’organisation avait alors présenté le tournoi comme un espace consacré au football des jeunes, mais aussi au bien-être et à l’éducation.

Avec plus de 200 participants annoncés pour 2026, les organisateurs passent à une nouvelle échelle. Pendant toute la durée de la compétition, les rencontres doivent permettre aux jeunes joueurs de bénéficier d’un temps de jeu régulier et aux encadreurs d’observer leur progression.

tournoi TRIOMPHE U13

Le tournoi s’inscrit plus largement dans une dynamique de développement du football à la base au Bénin. Plusieurs compétitions réservées aux jeunes catégories sont organisées dans le pays afin d’offrir davantage de possibilités de pratique et de détection aux enfants. En mai 2026, le « Champion’s Plateau Foot U13 » avait par exemple réuni dix centres de formation et plus d’une centaine de jeunes joueurs à Cotonou.

La deuxième édition du tournoi TRIOMPHE doit connaître son épilogue le 6 septembre, au terme de plus d’un mois de compétition.